4:0 in Nürnberg: HSV setzt erstes Ausrufezeichen von Hanno Bode, NDR.de

Die fußballerisch reifen Leistungen des HSV waren in der vergangenen Saison an einer Hand abzuzählen. Der verpasste Bundesliga-Aufstieg des Hamburger Fußball-Traditionsclubs war daher alles andere als ein Zufall. Nachdem der Kader vor dieser Serie wieder einmal auf links gedreht wurde (elf neue Akteure kamen) und in Dieter Hecking ein erfahrener Trainer auf den jungen Hannes Wolf folgte, scheint das Personal-Puzzle nun seit vielen Jahren erstmals richtig zusammengesetzt worden zu sein. Die Vorstellung des sechsmaligen deutschen Meisters am Montagabend beim 1. FC Nürnberg war jedenfalls richtig klasse. Die Gäste bestimmten über weite Strecken der Partie das Geschehen und siegten auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0). Jeremy Dudziak (12.), Sonny Kittel (30.), Khaled Narey (72.) und ein Eigentor von Tim Handwerker (81.) sorgten für den HSV-Kantersieg.

Leibold kontert Pfiffe mit Torvorlage

"Wir haben heute gerade in der ersten Halbzeit sehr effizient gespielt, aber auch immer mit Überlegung und sehr seriös. Das hat mir sehr gut gefallen", sagte Hecking im Interview mit NDR 90,3. Seine Mannschaft war von Beginn an tonangebend und ging früh durch einen präzisen Flachschuss von Dudziak aus 18 Metern in Front. Linksverteidiger Tim Leibold hatte die Vorlage gegeben. Der vormalige Nürnberger wurde bei jedem seiner Ballkontakte von Teilen der "Club"-Fans ausgepfiffen. Es tangierte ihn - zumindest äußerlich - nicht. Überhaupt agierte der neu formierte HSV erstaunlich abgeklärt. Es hatte alles Hand und Fuß, was die Hamburger taten und sah zuweilen fußballerisch auch hübsch aus. Gegen die Franken standen sieben Sommerzugänge in der Startelf. Alle wussten zu überzeugen. Einer von ihnen war Kittel, der mit einem gefühlvollen Freistoß um die Nürnberger Mauer herum auf 2:0 erhöhte. "Club"-Keeper Christian Mathenia machte bei dem Treffer allerdings keine gute Figur - der Ball schlug im Torwarteck ein.

Bitter für den 27-Jährigen, der vor rund einem Jahr vom HSV an den Valznerweiher gewechselt war und zwölf Monate später das zweite Mal in Folge abstieg. Nun soll der Fahrstuhl für ihn wieder in die andere Richtung fahren. In den ersten 45 Minuten konnten die Franken ihre Aufstiegsambitionen allerdings nur sehr bedingt mit Taten unterstreichen. Nahezu alles blieb bei ihnen Stückwerk.

"Joker" Narey sorgt für die Entscheidung

2.Spieltag, 05.08.2019 20:30 Uhr 1.FC Nürnberg 0 Hamburger SV 4 Tore: 0: 1 Dudziak (12.) 0: 2 Kittel (30.) 0: 3 Narey (72.) 0: 4 Handwerker (81., Eigentor)

1.FC Nürnberg: Mathenia - Margreitter, Erras, Sörensen - Sorg, Handwerker, Behrens, Jäger (36. Ishak), Medeiros (69. Kerk), Dovedan - Hack (69. Palacios Martínez)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, G. Jung, van Drongelen, Leibold - Fein, Hunt, Dudziak (75. Kinsombi) - Jatta (65. Narey), Hinterseer, Kittel (82. Samperio Bustara)

Zuschauer: 44497



Nach dem Seitenwechsel wussten sich die Hausherren ein wenig zu steigern. Wobei die Betonung auf "ein wenig" liegt. Denn fußballerische Lösungen fand die Equipe von Coach Damir Canadi gegen die sehr stabile Hamburger Defensive weiterhin wenige. Aber zumindest erhöhte sie nun ihren Aufwand und kam durch Schüsse von Iuri Medeiros (53./knapp vorbei) und Nikola Dovedan (62./aufs Tornetz) zu ihren ersten Möglichkeiten. Etwas gefährlicher blieben jedoch die Gäste. Aber ihnen mangelte es zunächst an der Effizienz im Abschluss. So scheiterte Lukas Hinterseer in der 67. Minute freistehend an Mathenia. Und auch den Nachschuss des kurz zuvor eingewechselten Narey entschärfte der Schlussmann prächtig. Damit hatte der 27-Jährige seinen Fehler beim 0:2 wettgemacht. 180 Sekunden später musste sich Mathenia erneut Narey in den Weg werfen. Er tat es offenbar so angsteinflößend, dass der Hamburger "Joker" deutlich verzog.

Aller guten Dinge waren für den 25-Jährigen aber drei: In der 72. Minute sorgte der Offensivmann mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze für die Entscheidung. Für die "Zugabe" zeichnete dann der Nürnberger Handwerker per Eigentor verantwortlich. Sein Name war übrigens aus Sicht der "Cluberer" an diesem Abend irgendwie Programm, hatten sie doch nur biederes Fußball-Handwerk anzubieten...

