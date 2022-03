3:4 - Holstein Kiel verliert Torspektakel gegen SC Paderborn Stand: 04.03.2022 20:26 Uhr Holstein Kiel ist in der Zweiten Liga aus der Spur geraten. Die "Störche" verloren am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den SC Paderborn mit 3:4 (1:1) und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge.

von Johannes Freytag

Dadurch verpassten es die Kieler, in der Tabelle an den Ostwestfalen vorbeizuziehen und den Abstand auf die Abstiegsränge wieder zu vergrößern. Sechs Zähler Vorsprung hat Holstein auf Hansa Rostock - die Mecklenburger gastieren am Sonnabend bei Schalke 04 und empfangen die Kieler in einer Woche im Ostseestadion.

Die 9.174 Zuschauer setzten mit blauen und gelben Luftballons sowie zahlreichen Plakaten vor der Partie ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Sechs Neue und Pfostenpech

KSV-Coach Marcel Rapp mischte seine Startelf nach dem jüngsten 0:2 in Hannover kräftig durch und brachte in Simon Lorenz, Patrick Erras, Lewis Holtby, Steven Skrzybski, Ahmet Arslan und Fiete Arp gleich sechs neue Leute.

Die Gastgeber entwickelten schnell ein druckvolles Angriffsspiel. Meist ging es über die linke Seite mit Fabian Reese, der seinen Gegenspielern ein ums andere Mal entwischte. Folgerichtig hatten die "Störche" auch die erste richtig gute Torchance, doch Skrzybski setzte einen Kopfball aus einem Meter Entfernung zwar an Gästekeeper Jannik Huth vorbei, traf aber nur den Pfosten (12.).

Zweimal "Billard" in den Strafräumen - 1:1

Dann wurde es kurios: Zunächst blockte Lorenz auf dem Boden liegend einen Schuss von Julian Justvan - allerdings genau vor die Füße von Ron Schallenberg, der sich die Ecke aussuchen durfte und die völlig überraschende Gästeführung erzielte (19.). Mit genauso viel Glück kamen die Kieler nur kurz darauf zum Ausgleich: Reese erhielt im Strafraum einen bereits verlorenen Ball von einem wegrutschenden Gegenspieler zurück, seinen Pass in die Mitte fälschte Uwe Hünemeier unglücklich auf Arp ab - der KSV-Stürmer schob zum 1:1 ein (23.).

Und Kiel hätte durchaus mit einer Führung in die Pause gehen können. Aber Arp verzog zweimal fast kläglich mit seinen Direktabnahmen (29., 35.).

Dähne patzt - Paderborn führt wieder

Auch nach Wiederbeginn hatte die KSV den ersten Abschluss: Reese schoss knapp am Paderborner Gehäuse vorbei (48.). Aber wie schon in Hälfte eins erzielten die Gäste das erste Tor - und wieder war es kein schön herausgespielter Treffer: Nach einem langen Einwurf bekam KSV-Keeper Thomas Dähne den Ball nicht zu fassen, Stefan Theskers Klärungsversuch landete über Justvan und Florent Muslija bei Maximilian Thalhammer, der aus einem halben Meter Entfernung per Kopf traf (54.).

SCP-Doppelschlag, aber Kiel kommt noch mal zurück

Kiels Trainer Rapp reagierte und versuchte, in Fin Bartels und Benedikt Pichler neue Offensiv-Power zu bringen (64.). Aber es blieb beim Versuch. Unmittelbar nach der Einwechslung verhinderte Dähne mit einer starken Fußabwehr den dritten Paderborner Treffer (65.), doch zehn Minuten später war der Torhüter zweimal geschlagen. Erst ließ Thesker einen Querpass durch, Kai Pröger bedankte sich und bediente Muslija, der zum 3:1 für die Gäste einschob (74.). Kurz darauf zog Jamilu Collins von der linken Seite ab, Julian Korb fälschte noch leicht ab - 1:4 aus Kieler Sicht (76.).

Alexander Mühlings Handelfmeter-Tor (81.) schien nur Ergebniskosmetik, doch die KSV rannte weiter an: Reese zog links einmal mehr auf und davon, bediente Pichler, der zum 3:4 traf (88.). Zu mehr reichte es aber nicht - im Gegenteil: Pröger (90.+1) und Orhan Ademi (90.+4) hatten sogar noch das 5:3 für Paderborn auf dem Fuß. So blieben die Kieler am Ende mit leeren Händen zurück - angesichts der vielen Abwehrfehler letztlich verdient.

25.Spieltag, 04.03.2022 18:30 Uhr Holstein Kiel 3 SC Paderborn 4 Tore: 0: 1 Schallenberg (19.) 1 :1 Arp (23.) 1: 2 Thalhammer (54.) 1: 3 Muslija (74.) 1: 4 Collins (76.) 2 :4 Mühling (81., Handelfmeter) 3 :4 Pichler (88.)

Holstein Kiel: Dähne - S. Lorenz, Erras (55. Carrera), Thesker - Holtby - Arp (75. Korb), Mühling, Reese, A. Arslan (64. F. Bartels) - Wriedt (63. Pichler), Skrzybski (75. Mees)

SC Paderborn: J. Huth - Schuster, Van Der Werff, Hünemeier, Collins - Schallenberg, Thalhammer - Justvan (69. Pröger), Ofori (40. Marcel Mehlem), Muslija (89. Dörfler) - Platte (69. Ademi)

Zuschauer: 9174



