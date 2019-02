Stand: 16.02.2019 15:58 Uhr

3:1 - wichtiger Dreier für Eintracht Braunschweig von Johannes Freytag, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat nach der Niederlage vergangene Woche gegen Wehen Wiesbaden (2:3) wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft von Trainer André Schubert setzte sich am Sonnabend bei Fortuna Köln mit 3:1 (0:0) durch. Nach 65 Minuten und dem 0:1-Rückstand hatten die bis dahin schwachen Niedersachsen schon wie der Verlierer ausgesehen, schlugen dann aber gnadenlos zurück: Philipp Hofmann, Christoph Menz und Mike Feigenspan drehten die Partie für den BTSV, der den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf drei Zähler verkürzt hat. "Wir haben heute die glücklichen Momente auf unserer Seite gehabt", sagte Schubert nach dem Spiel bei "Magenta Sport".

Harmlose BTSV-Offensive, Otto verletzt raus

24.Spieltag, 16.02.2019 14:00 Uhr Fortuna Köln 1 Braunschweig 3 Tore: 1 :0 Dahmani (65.) 1: 1 P. Hofmann (66.) 1: 2 P. Hofmann (70.) 1: 3 Feigenspan (84.)

Fortuna Köln: Rehnen - Kyere, M. Fritz, Uaferro - Ernst, Brandenburger (71. Andersen), Kegel, Eberwein, Bröker - Scheu (74. Ngamukol), Pintol (63. Dahmani)

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Nkansah, Kijewski - Nehrig, Menz - Otto (42. Feigenspan), Fürstner (77. Pfitzner), Bär (87. Rütten) - P. Hofmann

Zuschauer: 3000



Schubert stellte seine Elf gegenüber der Vorwoche auf drei Positionen um. Menz durfte an alter Wirkungsstätte im defensiven Mittelfeld ran, den Sturm der Eintracht bildeten Youngster Yari Otto und Hofmann. "Wir wollen versuchen, das Spiel aktiv zu gestalten und nicht nur netter Gast zu sein", hatte der BTSV-Coach vor der Partie angekündigt. Allein, sein Team setzte diese Vorgabe nicht um. Fortuna Köln dominierte die Partie und kam durch Michael Eberwein (10.) und Robin Scheu (13.) zu guten Torgelegenheiten. Offensivaktionen der Braunschweiger waren hingegen Mangelware, die Eintracht leistete sich zu viele Fehler im Spielaufbau. Erst in der 28. Minute gelang den Gästen durch Bernd Nehrig der erste Torschuss, mit dem Fortuna-Keeper Nicolai Rehnen allerdings keine Mühe hatte. Zu allem Überfluss gab es kurz vor der Halbzeitpause noch einen personellen Rückschlag für die Niedersachsen: Otto musste verletzt raus - für ihn kam Feigenspan (42.).

Erst nach dem Rückstand dreht Braunschweig auf

Im zweiten Durchgang durften die gut 1.000 mitgereisten Braunschweiger Fans erst einmal tief durchatmen, als Jasmin Fejzic gegen Kölns Benjamin Pintol das 0:1 verhinderte (51.). Auf der Gegenseite hätte Nehrig den Spielverlauf auf den Kopf stellen können: Der frühere St.-Pauli-Profi rannte alleine aufs Fortuna-Gehäuse zu, legte sich dabei allerdings den Ball ein wenig zu weit vor - Chance vertan (56.). Besser machten es die Gastgeber: Der gerade erst eingewechselte Hamdi Dahmani startete aus leicht abseitsverdächtiger Position in einen Steilpass, umkurvte Fejzic und schob zum 1:0 ein (65.).

Doch dann kam die große Wende zugunsten der Braunschweiger: 108 Sekunden nach dem Gegentor überlupfte Hofmann den herausstürzenden Rehnen zum Ausgleich (66.), kurz darauf flog ein Freistoß von Menz aus dem Halbfeld in den Kölner Strafraum, Hofmann streichelte ihn per Kopf in den Winkel (70.). Binnen fünf Minuten hatten die Niedersachsen die Partie gedreht - und hätten nur 180 Sekunden später beinahe nachgelegt: Marcel Bär umkurvte Rehnen, stolperte den Ball allerdings ins Aus (73.). Das dritte Braunschweiger Tor fiel dann aber doch noch: Feigenspan sorgte vier Minuten vor dem Ende für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

