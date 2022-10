3:1 gegen Heidenheim - Holstein Kiel schielt nach oben Stand: 16.10.2022 16:22 Uhr Holstein Kiel hat durch einen 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim zur Spitzengruppe der zweiten Fußball-Bundesliga aufgeschlossen. Matchwinner der KSV war der zweifache Torschütze Steven Skrzybski.

von Hanno Bode

Der 29 Jahre alte Angreifer erzielte am Sonntagnachmittag im Holstein-Stadion die Kieler Treffer zum 1:1 (45.) und 2:1 (51.). Der bis dahin sehr unglücklich agierende Kwasi Wriedt sorgte mit dem dritten Tor für die "Störche" (66.) für die Entscheidung. Die Gäste waren durch Denis Thomalla in Führung gegangen (31.).

"Wir haben eine sehr gute Moral in der Mannschaft. Die Jungs glauben immer an sich. Und wir haben das Spiel verdient gedreht." KSV-Trainer Marcel Rapp

Die KSV verbesserte sich durch den fünften Saisonsieg auf den sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Relegationsrang drei beträgt für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp weiter sechs Zähler.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Holstein bemüht, aber harmlos

Holstein war von Beginn an sehr bemüht, die Gäste unter Druck zu setzen. Die KSV hatte im ersten Abschnitt auch mehr Ballbesitzphasen als Heidenheim, fand gegen die vielbeinige Abwehr der Württemberger zunächst aber keine Mittel, sich in gute Abschlusspositionen zu kombinieren. Zudem offenbarten die Kieler nach Ballverlusten Mängel in der Umschaltbewegung.

Das führte in der achten Minute beinahe zum Rückstand, als Tim Kleindienst frei vor Thomas Dähne auftauchte, der Schlussmann aber noch parieren konnte.

Skrzybski kontert Thomallas Führungstreffer

Hernach geschah in den Strafräumen wenig Berichtenswertes, bis die Gäste durch einen zügigen und sehr schön herausgespielten Angriff durch Denis Thomalla in Führung gingen. Die Hausherren brauchten ein paar Minuten, um diesen Schock aus den Kleidern zu schütteln. In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhte die Rapp-Elf dann jedoch die Taktzahl.

Zwar stand dem Ausgleich bei einem Schuss von Wriedt vorerst noch das Aluminium im Wege (41.), kurz darauf war Skrzybski nach einem Lattenkopfball von Simon Lorenz und einem verunglückten Heidenheimer Befreiungsschlag jedoch zum 1:1 erfolgreich.

Wriedt sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause war dann gewissermaßen vor der Pause. Jedenfalls gab es eine Duplizität der Ereignisse. Wieder verpasste zunächst Wriedt ein Tor, als der Angreifer aus wenigen Metern keinen Druck hinter den Ball bekam (50.). Erneut ließ Skrzybski die KSV-Fans bald darauf jubeln. Diesmal bugsierte der 29-Jährige den Ball nach einem Einwurf ins Gehäuse, den die Gäste nicht hatten klären können.

Und dann waren aller guten Dinge drei. Und zwar für Wriedt. Nach einem feinen Pass in die Gasse von Mikkel Kirkeskov lief der Angreifer allein aufs Heidenheimer Tor zu und nutzte seine dritte Großchance zum 3:1. Es war gleichzeitig der erste Saisontreffer für den Nationalspieler Ghanas, der diesen mit einem kleinen Tänzchen feierte.

Anschließend konnte Holstein in den Verwaltungs-Modus umschalten. Heidenheim hatte nicht mehr viel zuzusetzen, sodass der Kieler Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.

12.Spieltag, 16.10.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 3 Heidenheim 1 Tore: 0: 1 Thomalla (31.) 1 :1 Skrzybski (45.) 2 :1 Skrzybski (51.) 3 :1 Wriedt (66.)

Holstein Kiel: Dähne - M. Schulz, Wahl, S. Lorenz, Kirkeskov - Holtby (62. Sander), Erras - Porath (82. Ignjovski), Skrzybski (73. F. Bartels), Reese (82. Sterner) - Wriedt (82. Arp)

Heidenheim: K. Müller - Busch, Mainka, Siersleben (66. Burnic), Föhrenbach - Maloney (46. Kühlwetter) - K. Sessa (67. Schimmer), Beck (67. Rittmüller), Thomalla (84. Theuerkauf), Beste - Kleindienst

Zuschauer: 9936



Weitere Daten zum Spiel Dähne - M. Schulz, Wahl, S. Lorenz, Kirkeskov - Holtby (62. Sander), Erras - Porath (82. Ignjovski), Skrzybski (73. F. Bartels), Reese (82. Sterner) - Wriedt (82. Arp)K. Müller - Busch, Mainka, Siersleben (66. Burnic), Föhrenbach - Maloney (46. Kühlwetter) - K. Sessa (67. Schimmer), Beck (67. Rittmüller), Thomalla (84. Theuerkauf), Beste - Kleindienst9936

Weitere Informationen Holstein Kiel gewinnt wieder - sogar nach Rückstand Dem schleswig-holsteinischen Fußball-Zweitligisten gelang nach zuvor vier sieglosen Spielen ein 3:2 beim 1. FC Nürnberg. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.10.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga