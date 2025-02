3:0! HSV gewinnt gegen Kaiserslautern und ist wieder Spitzenreiter Stand: 21.02.2025 20:24 Uhr Der HSV hat in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die "Rothosen" gewannen das Top-Spiel am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserlautern deutlich mit 3:0 (1:0).

von Martin Schneider

Davie Selke mit zwei Treffern und der eingewechselte Fabio Baldé sorgten für kollektiven Jubel im ausverkauften Volksparkstadion und machten gegen schwache Gäste den Unterschied. In Abwesenheit ihres an Grippe erkrankten Trainers Merlin Polzin, der von Co-Trainer Loic Favé vertreten wurde, feierten die Hamburger damit ihr elftes ungeschlagenes Spiel in Serie. Mit 42 Punkten aus 23 Spielen haben die "Rothosen" einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht.

Kaiserslautern mauert, HSV sucht die Lücke

In der ersten Halbzeit passierte auf dem Rasen nicht viel. Beide Teams agierten auf Augenhöhe, aber bedächtig. Keiner wollte den ersten Fehler machen oder ins Risiko gehen - so blieben Torchancen Mangelware. Der HSV wählte gegen defensiv strukturierte Gäste lange seine probaten Offensiv-Mittel: Hohe Bälle auf Selke oder Einzelaktionen. Das konnte die Abwehr der Gäste aber selten in Verlegenheit bringen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Die Führung für die "Rothosen" fiel in der 42. Minute nach einer sehr gut herausgespielten Aktion: William Mikelbrencis setzte Selke mit einem Ball in Richtung zweiter Pfosten in Szene. Der Angreifer nahm die Vorlage mit der Brust an und vollendete sehenswert aus kurzer Distanz ins rechte Eck. Das 1:0 für die Hausherren stachelte die Gäste allerdings an. Erik Wekesser ließ freistehend vor dem leeren Toreck den Ausgleich liegen (44.), Lauterns Luca Sirch stocherte nach einer Ecke den Ball in die Arme von Daniel Heuer Fernandes (45.+1). Die Führung der Hamburger zur Pause war dennoch verdient.

Selke jubelt erst zu früh - und dann regulär

Nach dem Seitenwechsel jubelten die Fans der Norddeutschen in der 52. Minute über das vermeintliche 2:0. Nach feiner Einzelleistung von Jean-Luc Dompé bediente der Franzose Selke, der den Ball ins Tor schob, zuvor allerdings knapp im Abseits stand. Der Jubel verstummte, Schiedsrichter Sören Storks kassierte den Treffer zurecht wieder ein.

13 Minuten später gab es gegen den zweiten Treffer der Gastgeber an diesem Abend allerdings keine Einwände mehr. Ludovit Reis tankte sich durchs Mittelfeld und bediente erneut Selke, der den Lauterer Verteidiger Jan Elvedi alt aussehen ließ. Mit einem präzisen Flachschuss erhöhte der Torjäger zum 2:0 für den HSV. Es war die Entscheidung in einem immer einseitiger werdenden Spiel. Der eingewechselte Baldé machte mit dem 3:0 in der 78. Minute den Deckel drauf. Das vermeintliche 4:0 durch Ransford-Yeboah Königsdörffer zählte erneut wegen Abseits nicht (87.).

23.Spieltag, 21.02.2025 18:30 Uhr Hamburger SV 3 K'lautern 0 Tore: 1 :0 Selke (42.) 2 :0 Selke (65.) 3 :0 Baldé (78.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Elfadli, Muheim - Meffert - Karabec (90. Stange), L. Reis (77. Richter) - Mebude (70. Baldé), Dompé (89. Rössing-Lelesiit) - Selke (77. Königsdörffer)

K'lautern: Krahl - Wekesser, J. Elvedi, Sirch (90. Robinson), M. Bauer, Gyamerah - Ritter, Breithaupt, Kaloc (67. Redondo) - Yokota (49. Opoku), Ache (67. Hanslik)

Zuschauer: 56000



Weitere Daten zum Spiel Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Elfadli, Muheim - Meffert - Karabec (90. Stange), L. Reis (77. Richter) - Mebude (70. Baldé), Dompé (89. Rössing-Lelesiit) - Selke (77. Königsdörffer)Krahl - Wekesser, J. Elvedi, Sirch (90. Robinson), M. Bauer, Gyamerah - Ritter, Breithaupt, Kaloc (67. Redondo) - Yokota (49. Opoku), Ache (67. Hanslik)56000

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.02.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga