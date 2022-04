3. Liga: VfL Osnabrück gastiert zum Topspiel bei 1860 München

Wahrt Osnabrück bei 1860 die Chance im Aufstiegsrennen? Stand: 14.04.2022 12:12 Uhr Vor den Wochen der Wahrheit stehen für den VfL Osnabrück erst einmal vier ganz wichtige Tage an: Los geht es am Sonnabend mit dem Auswärtsspiel bei 1860 München. Der Sportclub zeigt das Drittliga-Topspiel live im TV und bei NDR.de.

Die Lila-Weißen trennen als Tabellenfünfter gerade sieben Punkte vom Relegationsrang. Sie haben allerdings zwei Spiele weniger auf dem Konto als das drittplatzierte Eintracht Braunschweig. Nach dem Topspiel am Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) steht schon am Dienstag das Nachholspiel beim Halleschen FC an. "Es geht darum, oben dran zu bleiben", sagte VfL-Coach Daniel Scherning.

Allerdings könnten die letzten Hoffnungen, noch einmal oben ranzurücken, schon bei einer Niederlage in München fast dahin sein. "'60 ist gut drauf, sie sind ähnlich stark wie wir. Das wird ein schwieriges und spannendes Spiel, auf das ich mich sehr freue", sagte Omar Traoré. Der 24 Jährige hatte mit seinem ersten Drittliga-Treffer großen Anteil am jüngsten "nervenaufreibenden" 3:2-Erfolg gegen den SC Verl.

Scherning: "Wir müssen immer wach sein"

Sein Trainer sieht die Mannschaft für den Saison-Endspurt bestens gerüstet. Der VfL sei in der Lage, gegen jedes Team der Liga zu bestehen. Für das Spiel in München forderte Scherning Disziplin und Fokussierung. "Wir müssen immer wach sein." Für solche Tage lebe jeder Fußballer.

Auch wenn Osnabrück nicht in Bestbesetzung antreten kann - neben Sören Bertram, Timo Beermann und Ulrich Taffertshofer fehlt auch Ba-Muaka Simakala nach seiner fünften Gelben Karte - versprach Scherning: "Wir haben auf jeden Fall eine breite Brust und auch ein klares Ziel." Der zuletzt angeschlagene Torjäger Marc Heider soll rechtzeitig fit werden.

1860-Coach Köllner fehlt gelbgesperrt

Nicht mit dabei sein wird derweil auch 1860-Trainer Michael Köllner. Der emotionale Oberfranke sitzt eine Gelb-Sperre ab und darf sich ab 13.30 Uhr nicht mehr im Stadion-Innenraum aufhalten. "Er ist nicht der erste Trainer, der am Spieltag nicht bei seinem Team sein kann. Aber ein Vorteil ist das sicher nicht", sagte Scherning und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Ich hätte mich jedenfalls sehr geärgert, wenn ich unser Spiel am Montag nicht hätte miterleben dürfen."

Direkt nach dem Spiel zurück nach Osnabrück

Nach den 90 Minuten von München wird sich der lila-weiße Tross schleunigst auf den Rückweg nach Osnabrück machen. Wegen des eng getakteten Kalenders hatten die Verantwortlichen überlegt, die Reise im Flugzeug zurückzulegen oder bis Dienstag ein Hotel zu beziehen. Beides wurde aber unter anderem aus Kostengründen verworfen. So haben die Spieler nun zumindest einen freien Nachmittag an Ostern bei ihren Familien. Und vielleicht haben sie ja dann auch schon drei Punkte mehr in ihren Osternestern.

Mögliche Aufstellungen:

1860 München: Hiller - Deichmann, Belkahia, Salger, Greilinger - Moll - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär

VfL Osnabrück: Kühn - Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - Kunze, Köhler, Bapoh - Klaas, Heider, Opoku

