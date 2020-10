Frings' Fehlstart perfekt: Meppen kassiert fünfte Pleite Stand: 21.10.2020 20:48 Uhr Der SV Meppen kommt unter Trainer Torsten Frings nicht in Fahrt. In der Drittliga-Partie beim Halleschen FC wurde es für die Emsländer sogar richtig bitter. Beim 1:4 (1:2) leisteten sie sich zu viele Fehler.

von Florian Neuhauss

Nach drei Niederlagen hintereinander lag der SVM auch am Mittwochabend vor 1.000 Zuschauern in Halle früh zurück. In der achten Minute hatte Luca Plogmann noch in höchster Not gerettet, drei Minuten später war Meppens Torhüter machtlos. Yannick Osée stellte sich im Zweikampf mit Terrence Boyd ungeschickt an. Der HFC-Stürmer, der wie Frings einst in Toronto kickte, schickte Laurenz Dehl und der Youngster erzielte frei vor Plogmann sein erstes Profitor (12.). Es war zugleich Halles erster Heimtreffer der Saison.

Weitere Informationen Sonnabend 3. Liga live: SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern Der Sportclub zeigt die Partie ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de. Kommentator: Wilfried Hark, Moderation: Andreas Käckell. mehr

Die Gäste schlugen schnell zurück. Dennis Mast spielte einen haarsträubenden Fehlpass direkt in die Füße von Luka Tankulic. Der Meppener Offensivmann zog sofort Richtung Tor und vom Sechzehner wuchtig ab - 1:1 (14.). Doch Frings' Schützlinge luden die Gegner wenig später selbst zum Toreschießen ein - und die nahmen dankend an. Marcel Titsch Rivero kam nach einer Ecke erst aus kurzer Distanz zum Kopfball, Plogmanns Abpraller drückte dann Jannes Vollert über die Linie (26.).

Plogmann-Patzer besiegelt Abrutschen auf Rang 19

Meppen fehlt es nach den Abgängen von Deniz Undav, Marius Kleinsorge und Marco Komenda an spielerischer Linie und Durchschlagskraft. Das geht in der Dritten Liga aber vielen Clubs so. Und wie schon in den vorangegangen Wochen machten die Niedersachsen auch in Halle einiges durch Einsatz und Kampfgeist wett.

Individuelle Fehler sind so allerdings nur schwer aufzufangen. Vor dem 3:1 durch Julian Derstroff (50.) patzte dann auch noch Plogmann, der eine Flanke vorbeifliegen ließ. Die Partie war damit entschieden, wenngleich weder Frings, der offensiv wechselte, noch seine Spieler aufgaben. Marcus Piossek scheiterte an HFC-Schlussmann Sven Müller (64.), Dejan Bozic köpfte über das Tor (72.). Am Ende war es einmal mehr zu wenig. Der letzte Treffer fiel auf der anderen Seite: Boyd überwand Plogmann aus sehr spitzem Winkel zum Endstand (80.) und sorgte damit für die erste deutliche Niederlage des SVM. Die Meppener rutschten in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab.

6.Spieltag, 21.10.2020 19:00 Uhr Hallescher FC 4 SV Meppen 1 Tore: 1 :0 Dehl (12.) 1: 1 Tankulic (14.) 2 :1 Vollert (26.) 3 :1 Derstroff (51.) 4 :1 Boyd (81.)

Hallescher FC: Sv. Müller - Landgraf, Vollert, Reddemann, Sternberg - Titsch-Rivero, Nietfeld - Mast (46. Derstroff), Dehl (75. Eberwein), Guttau - Boyd (87. Papadopoulos)

SV Meppen: Plogmann - Jesgarzewski (77. Krüger), Osée, Bünning, Amin - Tankulic, Egerer (62. Bozic), Guder - Rama (46. Andermatt), Piossek, El-Helwe

Zuschauer: 1000



Weitere Daten zum Spiel Sv. Müller - Landgraf, Vollert, Reddemann, Sternberg - Titsch-Rivero, Nietfeld - Mast (46. Derstroff), Dehl (75. Eberwein), Guttau - Boyd (87. Papadopoulos)Plogmann - Jesgarzewski (77. Krüger), Osée, Bünning, Amin - Tankulic, Egerer (62. Bozic), Guder - Rama (46. Andermatt), Piossek, El-Helwe1000

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 21.10.2020 | 23:03 Uhr