Dämpfer im Aufstiegskampf: Meppen unterliegt Halle von Ingmar Deneke, NDR.de

Fußball-Drittligist SV Meppen hat den zweiten Sieg in Folge verpasst und muss die Hoffnungen auf einen möglichen Aufstieg wohl begraben. Nach dem 3:1-Erfolg drei Tage zuvor bei Viktoria Köln unterlag das Team aus dem Emsland am Freitagabend dem Halleschen FC mit 2:3 (0:1). "Wir kommen zurück, drehen das Spiel und wollen dann zu viel. Das ist ärgerlich. Die Partie darfst du nicht verlieren", sagte der enttäuschte Trainer Christian Neidhart nach der dritten Heimniederlage in Serie. Der SVM verpasste damit den Sprung auf den sechsten Rang, liegt als Zehnter fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz, den Eintracht Braunschweig (Spiel Sonnabend/14 Uhr gegen Grosaspach) aktuell innehat.

SV Meppen - Hallescher FC: Die Tore 12.06.2020 21:33 Uhr Der SV Meppen verliert gegen Halle 2:3. Die Tore im Video.







Guter Beginn, aber Undav ungenau im Abschluss

Die Meppener zogen zu Beginn effektives Pressing auf.

32.Spieltag, 12.06.2020 19:00 Uhr SV Meppen 2 Hallescher FC 3 Tore: 0: 1 Boyd (45.) 1 :1 El-Helwe (63.) 2 :1 Guder (65.) 2: 2 Puttkammer (67., Eigentor) 2: 3 Sohm (70.)

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Osée, Puttkammer, Komenda (70. Ballmert) - Egerer, Leugers (82. Andermatt) - Kleinsorge, Evseev (55. El-Helwe), Guder (82. Kremer) - Undav (69. Düker)

Hallescher FC: Eisele - Hansch, Mai, Vollert, Landgraf - B.B. Bahn (86. Sternberg), Washausen (71. Nietfeld) - Hilßner (57. Guttau), Lindenhahn (57. Papadopoulos), Sohm (71. Schtscherbakowski) - Boyd

Beinahe hätte ein Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte zur frühen Führung gereicht, doch nach einem Schuss von Florian Egerer war Halles Keeper Kai Eisele auf dem Posten (4.). Sieben Minuten später war SVM-Torjäger Deniz Undav für den Bruchteil einer Sekunde kein Goalgetter: Der Stürmer traf, allein gelassen am langen Pfosten, aus wenigen Metern nur das Außennetz. Auch bei seinem nächsten Abschluss agierte der Liga-Topscorer zu ungenau. Sein Schlenzer aus 20 Metern strich mit Sicherheitsabstand am Tor vorbei (24.). Bis hierhin war die Defensive der Meppener kaum gefordert.



Doch jetzt wurden die abstiegsbedrohten Gäste mutiger und übernahmen die Kontrolle, ohne sich allerdings zunächst eine große Chance zu erspielen. Das änderte sich kurz vor der Pause: Nach einem Sololauf prüfte Pascal Sohm SVM-Schlussmann Erik Domaschke, der durch einen starken Reflex den Ball über den Kasten lenkte. Nach der anschließenden Ecke war Domaschke allerdings machtlos. Aus dem Gewusel heraus kam der Ball zu Terrence Boyd, der die Führung für Halle besorgte (45.).

Turbulente Phase: Tore im Minutentakt

Auch nach der Pause war der Einsatz von Domaschke schnell wieder gefragt, als Marcel Hilßner überraschend aus spitzem Winkel abzog (50.). In der Offensive fanden die Meppener weiterhin nicht zu ihrem Spiel. Verteidiger Marco Komenda schaltete sich ein und brachte den Ball zumindest mal wieder auf das gegnerische Tor (63.). Ein Impuls zur richtigen Zeit. Eine Minute später traf der eingewechselte Hilal El-Helwe mit dem Kopf zum 1:1 gegen seinen Ex-Club.



Dann ging es Schlag auf Schlag, Tore (fast) im Minutentakt: Erst staubte René Guder zum 2:1 für den Gastgeber ab (65.), dann besorgte sein Teamkollege Steffen Puttkammer per Eigentor den Ausgleich (67.). Sohm setzte dieser turbulenten Phase die Krone auf und brachte den HFC wiederum in Führung (70.). Das Geschehen erinnerte an das ebenfalls torreiche Hinspiel (3:3). Doch der sechste Treffer wollte diesmal nicht fallen. El-Helwe fand bei seinem Kopfball in Eisele seinen Meister (85.).

