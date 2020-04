Stand: 17.04.2020 14:54 Uhr

Braunschweig im Wartestand - Abbruch schlechte Option

Eintracht Braunschweig wird nicht wie geplant am Sonntag wieder das Training aufnehmen. Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, sei der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining erst mal verschoben worden. Damit setzt sich die mittlerweile fünf Wochen andauernde Pause fort - Trainer, Team und die übrigen Clubanstellten sind derzeit in Kurzarbeit. Der Tabellenneunte will aber weiterhin möglichst schnell die Arbeit wieder aufnehmen und "prüft einen neuen Starttermin".

Acht Clubs fordern Saisonabbruch - zu ihren Gunsten

Derweil haben sich acht Liga-Konkurrenten offen für einen Abbruch der Saison ausgesprochen.

Der SV Waldhof Mannheim, der Hallesche FC, der 1. FC Magdeburg, der FC Carl Zeiss Jena, der Chemnitzer FC, Preußen Münster, der FSV Zwickau und die SG Sonnenhof Großaspach sehen keine Alternative zum Stopp der Saison - und teilten dies in einem gemeinsamen Schreiben mit.

Darin enthalten ist zudem der Vorschlag, den Aufstieg nach der derzeitigen Tabellenkonstellation zu entscheiden und den Abstieg auszusetzen. Mannheim ist aktuell Zweiter, Jena, Münster und Zwickau belegen Abstiegsplätze. Chemnitz, Halle und Magdeburg rangieren kurz über dem Strich. Kurz: Alle Teams würden sehr vom eigenen Vorschlag profitieren. Darüber hinaus sollte aus ihrer Sicht die Dritte Liga mit den Tabellenführern der Regionalliga aufgestockt werden.

Eintracht will Hygienemaßnahmen umsetzen

Braunschweig gehört hingegen aus gutem Grund nicht zu dieser Gruppe. Die Niedersachsen stehen lediglich auf Tabellenplatz neun, haben aber nur drei Zähler Rückstand auf Mannheim.

Dass die Eintracht den Wiedereinstieg ins Training verschob, hat lediglich mit den Hygienevorschriften zu tun, die die Politik erlassen hat. "Wir schaffen aktuell die Voraussetzungen, um in der Lage zu sein, die zeitnah auch umsetzen zu können", sagte Manager Peter Vollmann. Dann könnten die "Löwen", wie zuletzt schon Hansa Rostock, zumindest in Kleingruppen wieder auf dem Platz arbeiten.

