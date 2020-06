Stand: 16.06.2020 20:56 Uhr

Braunschweig punktet bei Verfolger Ingolstadt von Ingmar Deneke, NDR.de

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig bleibt weiter auf Aufstiegskurs. Bei Verfolger FC Ingolstadt kamen die "Löwen" am Dienstagabend zu einem 0:0. Damit bleibt Braunschweig nach der Corona-Pause ungeschlagen. Durch den Punktgewinn beim Tabellenfünften kletterten die Niedersachsen (55 Punkte) auf Rang zwei und überholten den FC Bayern München II. Die Reservemannschaft der Münchner kann allerdings nicht in die Zweite Liga aufsteigen.

3. Liga: Braunschweig holt wertvollen Punkt 16.06.2020 21:46 Uhr Eintracht Braunschweig hat bei Verfolger Ingolstadt ein 0:0 erkämpft und befindet sich weiter auf Kurs Zweite Liga. Gute Chancen hatten beide Mannschaften.







Eintracht-Keeper Engelhardt fliegt und rettet

Eintracht-Trainer Marco Antwerpen warf (mal wieder) die Rotationsmaschine an undschickte die "Auswärtsmannschaft" auf den Platz: Nur Torhüter Roman Engelhardt, Danilo Wiebe und Martin Kobylanski standen auch am vergangenen Sonnabend beim Heimerfolg gegen Großaspach in der Startelf.

FC Ingolstadt: Buntic - Paulsen, Antonitsch, T. Schröck, Gaus - Bilbija (83. Wolfram), Krauße (81. Hawkins), Thalhammer, Beister (76. Elva) - Kutschke, D. Eckert (76. Kaya)

Braunschweig: Marcel Engelhardt - Wiebe, Fürstner, Nkansah - Putaro (81. Schwenk), Pfitzner, Kobylanski, Schlüter - Biankadi (64. Otto), Feigenspan (40. B. Kessel) - Pourié

Die Braunschweiger ließen den Gegner gewohnt kommen und lauerten auf Konter. Wie gekonnt die Niedersachsen umschalten können, zeigte sich in der 19. Minute: Marvin Pourié brach nach einem langen Abschlag auf der rechten Seite durch, bediente Merveille Biankadi, dessen Schuss gerade noch abgeblockt werden konnte. Auf der anderen Seite hatte Maximilian Beister die bis dahin beste Chance für Ingolstadt. Nach einer Faustabwehr von Engelhardt schaltete der ehemalige HSV-Profi blitzschnell und zog volley ab. Engelhardt lenkte den Ball im Zurücklaufen spektakulär über die Querlatte (30.). Gleiches Duell kurz vor der Pause: Beister mit einer Bogenlampe per Kopf, Engelhardt hellwach und mit dem rettenden Wischer (44.).

Kaum Chancen im zweiten Durchgang

Eine verunglückte Kopfballabwehr und ein Volleyschuss von Biankadi: Der zweite Durchgang hatte nach sechs Minuten die zweite dicke Braunschweiger Tormöglichkeit zu bieten. Der Ball strich nur knapp am Tor vorbei. Wie auch wenig später, als Ingolstadts Filip Bilbija aus dem Gewühl heraus abzog (57.). Es blieb ein ausgeglichenes Spiel, beiden Mannschaften fehlte aber die letzte Präzision bei ihren Angriffen. Als die Partie auszutrudeln drohte, hatten die Gastgeber plötzlich die größte Chance der Partie auf dem Fuß. Der eingewechselte Fatih Kaya traf im Nachfassen allerdings das leere Tor nicht.

