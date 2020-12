2:2 in Köln - VfL Wolfsburg hat seinen Startrekord Stand: 05.12.2020 17:21 Uhr Die Serie hat am Sonnabend gehalten: Nach dem 2:2 (1:2) beim 1. FC Köln sind die Niedersachsen auch im zehnten Saisonspiel ohne Niederlage geblieben. Es war aber mehr drin für die "Wölfe".

von Johannes Freytag

Vor allem in der zweiten Spielhälfte war die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner klar überlegen, ließ aber zahlreiche gute Torchancen liegen. So reichten die Treffer von Maximilian Arnold und Wout Weghorst lediglich zum Remis, das den Wolfsburgern dennoch einen Vereinsrekord bescherte. Zehn ungeschlagene Bundesliga-Spiele zum Auftakt gab es für den VfL noch nie. So richtig darüber freuen mochte sich Torschütze Arnold nicht: "So richtig kann ich das gar nicht einschätzen, ob das ein guter oder ein schlechter Punkt ist. Wir hatten in der zweiten Halbzeit durchaus die eine oder andere Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden."

Wolfsburg spielt, Köln trifft

Knapp zehn Minuten benötigte der VfL, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann aber entwickelte sich eine attraktive Partie mit vielen Torraumszenen. Weghorst vergab die erste Großchance des Spiels, als er den Ball nicht an Kölns Keeper Timo Horn vorbeibrachte (11.). Wie es besser geht, zeigte FC-Youngster Jan Thielmann: Der 18-Jährige erzielte aus halbrechter Position sein erstes Bundesligator und brachte die Rheinländer in Führung (18.).

AUDIO: Freude über Startrekord hält sich bei Arnold in Grenzen (1 Min)

Die "Wölfe" blieben unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Den verhinderte zunächst Horn nach einem sehenswerten Fallrückzieher von Maximilian Philipp, der den verletzten Admir Mehmedi vertrat (22.). Sieben Minuten später war der Kölner Schlussmann aber geschlagen: Arnold zirkelte einen Freistoß über die Mauer ins Netz - 1:1 (29.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Die Niedersachsen hatten nun mehr Ballbesitz, ohne allerdings dabei für Torgefahr zu sorgen. Völlig überraschend schlugen dann die Kölner wieder zu: Nach einem Ballgewinn gegen Weghorst trat der frühere Wolfsburger Jannes Horn einen langen Pass von der Mittellinie auf die rechte Seite. Elvis Rexhbecaj - ein weiterer Ex-VfLer - passte auf Ondrej Duda, der den Ball schnörkellos aus elf Metern in den Winkel drosch (43.).

VfL lässt viele Chancen ungenutzt

Knapp zwei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da glich Wolfsburg erneut aus. Renato Steffens Flanke verwertete Weghorst per Kopf - der 40. Bundesligatreffer des Niederländers im VfL-Trikot. Wenig später hätte Vorbereiter Steffen selbst zum Torschützen werden können: Nach Pass von Josip Brekalo schob der Schweizer den Ball jedoch am Kölner Gehäuse vorbei (52.).

Die Wolfsburger erspielten sich nun Chance um Chance, während sich die Gastgeber kaum befreien konnten: Jérôme Roussillons Schuss ging am Tor vorbei (57.), Steffen schoss über die Latte (67.), Ridle Baku verzog aus der Distanz (76.), Maxence Lacroix traf nur das Außennetz (81.). Die letzte Gelegenheit zum Siegtreffer vergab Schlager (90.+3).

10.Spieltag, 05.12.2020 15:30 Uhr 1. FC Köln 2 VfL Wolfsburg 2 Tore: 1 :0 Thielmann (18.) 1: 1 Arnold (29.) 2 :1 Duda (43.) 2: 2 Weghorst (47.)

1. FC Köln: T. Horn - M. Wolf (88. Schmitz), Bornauw, Cestic, J. Horn - Skhiri, S. Özcan (39. Drexler) - Thielmann, Rexhbecaj (88. Andersson), Jakobs - Duda

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon (76. Paulo Otavio) - Schlager, Arnold - Steffen (90. Marmoush), Philipp (68. Ginczek), Brekalo - Weghorst

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel T. Horn - M. Wolf (88. Schmitz), Bornauw, Cestic, J. Horn - Skhiri, S. Özcan (39. Drexler) - Thielmann, Rexhbecaj (88. Andersson), Jakobs - DudaCasteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon (76. Paulo Otavio) - Schlager, Arnold - Steffen (90. Marmoush), Philipp (68. Ginczek), Brekalo - Weghorst

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 05.12.2020 | 15:00 Uhr