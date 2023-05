2:1 gegen Darmstadt: Hannover 96 crasht Aufstiegsparty der "Lilien" Stand: 14.05.2023 15:25 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am Sonntag die Aufstiegfeier von Darmstadt 98 platzen lassen. Die Niedersachsen gewannen am 32. Spieltag mit 2:1 (2:1) gegen den Spitzenreiter, der damit den vierten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte erneut zumindest verschieben muss.

von Martin Schneider

Das Aufstiegsrennen bleibt spannend, weil Darmstadt aktuell ein sportliches Tal zur Unzeit durchläuft. Bereits in der Vorwoche hatten die "Lilien" gegen den FC St. Pauli mit 0:3 verloren. Zwei Bundesliga-Matchbälle bleiben den Hessen noch, die ebenfalls in der Tabelle Punkte auf den HSV (5:1 bei Jahn Regensburg) eingebüßt haben, allerdings vor Heidenheim (2:3 gegen Paderborn) bleiben. Für Hannover ging es in der Partie nur noch ums Prestige, die "Roten" lieferten eine ihrer besten Saisonleistungen ab und belegen mit 43 Punkten Rang acht.

"Uns war es wichtig, auch den Fans ein Signal zu geben. Wir wollen zeigen, dass wir immer besser werden wollen. Und zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind", sagte Torschütze Havard Nielsen nach dem Spiel dem NDR.

Hannover dominiert, Darmstadt schwimmt

Bei sommerlichen Temperaturen stellte sich dem irritierten Zuschauer auf den Rängen früh die Frage, wer da unten auf dem Platz eigentlich zu den Spitzenteams der Liga gehört. Denn die Gastgeber zeigten von Beginn an eine couragierte Leistung mit gefährlichem Offensivfußball - etwas, was man seit der Hinrunde oft vermisst hatte. Ligaprimus Darmstadt hingegen wirkte gehemmt, der Druck, aufsteigen zu können, machte die Beine der Gäste schwer. Den Hessen gelang wenig, die defensiv zudem sehr anfällig waren.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Blick. Der HSV hat noch Chancen auf den direkten Aufstieg. mehr

Derrick Köhn flankte in der zehnten Minute sehenswert auf Nielsen, der mit dem Kopf das 1:0 für 96 erzielte. Auch danach blieben die Gastgeber am Drücker, Fabian Kunze (15.) und Köhn (17.) hatten den nächsten Treffer auf dem Fuß. Jubeln durften die Fans der Niedersachsen erneut in der 32. Minute, als Cedric Teuchert aus spitzem Winkel das 2:0 gelang.

Tietz verkürzt, 96 wackelt kurz

Darmstadt wirkte schwer angeschlagen, kam allerdings vor der Pause noch einmal zurück. Phillip Tietz markierte im Fallen das 1:2 für die Gäste (43.), die Sekunden später durch Fabian Schnellhardt sogar die Chance zum Ausgleich hatten. Die "Lilien" waren jetzt angekommen in der Partie und Hannovers Souveränität war kurz verflogen, der Pausenpfiff bewahrte die Niedersachsen vor Schlimmerem.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Nach dem Seitenwechsel und kurzer Verschnaufpause präsentierten sich die Fußballer aus der Landeshauptstadt allerdings wieder defensiv geordnet und offensiv gefährlich. In der 48. Minute jubelte Nielsen erneut, dem Treffer wurde allerdings wegen Abseits zu Recht die Anerkennung verwehrt. Eine Minute später lag Teuchert benommen am Boden, nachdem er von 98-Keeper Marcel Schuhen abgeräumt wurde. Der Schlussmann der "Lilien" spielte allerdings den Ball, die Proteste der Hannoveraner waren vergeblich.

Abwehr der "Roten" steht sicher

Danach hatte Darmstadt eine starke Phase mit guten Möglichkeiten, die die "Roten" schadlos überstanden. Je weiter die Partie fortschritt, umso nervöser wurden die Gäste. Mit langen Bällen und aggressiver Zweikampfführung wollten sie das Ruder noch herumreißen, 96 boten sich Kontergelegenheiten. Doch hüben wie drüben passierte nichts mehr für die Anzeigetafel, bis auf die Roten Karte für die Darmstädter Matthias Bader (86.) und Braydon Manu (90.+3). Der Rest war Jubel an der Leine und die Genugtuung vieler 96-Fans, Ex-Braunschweig-Trainer Torsten Lieberknecht besiegt zu haben.

32.Spieltag, 14.05.2023 13:30 Uhr Hannover 96 2 SV Darmstadt 1 Tore: 1 :0 Nielsen (10.) 2 :0 Teuchert (32.) 2: 1 P. Tietz (43.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm (66. Muroya), Köhn - Besuschkow, F. Kunze - Schaub (90. S. Ernst) - Nielsen (74. Weydandt), Teuchert (67. Beier)

SV Darmstadt: Schuhen - P. Pfeiffer, Zimmermann, J. Müller (39. Schnellhardt) - Bader, Holland (86. Torsiello), Karic (46. Gjasula) - Manu, Honsak (69. Bennetts) - Stojilkovic (69. Seydel), P. Tietz

Zuschauer: 30000



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm (66. Muroya), Köhn - Besuschkow, F. Kunze - Schaub (90. S. Ernst) - Nielsen (74. Weydandt), Teuchert (67. Beier)Schuhen - P. Pfeiffer, Zimmermann, J. Müller (39. Schnellhardt) - Bader, Holland (86. Torsiello), Karic (46. Gjasula) - Manu, Honsak (69. Bennetts) - Stojilkovic (69. Seydel), P. Tietz30000

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.05.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96