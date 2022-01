2:1 bei Jahn Regensburg - Holstein Kiel dreht Partie Stand: 23.01.2022 15:24 Uhr Der Start des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel in die Restsaison kann sich sehen lassen. Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen des neuen Jahres. Am Sonntag gelang nach Rückstand noch ein 2:1 (1:1) beim SSV Jahn Regensburg.

von Christian Görtzen

Die Auswirkungen zeigen sich in der Tabelle - und die sind aus Sicht von Holstein Kiel sehr schön. Durch den Erfolg am 20. Spieltag ging es für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp mit jetzt 25 Punkten hoch auf Rang elf. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt schon zehn Zähler. "Letztlich ist der Sieg verdient", sagte Rapp.

Korb gleicht für Holstein aus

Bei den Norddeutschen saß der erst am Donnerstag verpflichtete Angreifer Kwasi Okyere Wriedt zunächst auf der Ersatzbank - genauso wie Lewis Holtby und Fiete Arp (beide nach überstandener Corona-Infektion).

AUDIO: Holstein-Trainer Rapp: "Ein verdienter Sieg" (3 Min) Holstein-Trainer Rapp: "Ein verdienter Sieg" (3 Min)

Nach dem gelungenen Start in die Restrunde der Saison mit einem Remis bei Schalke 04 begannen die Kieler in Regensburg vom Anpfiff weg schwungvoll. Das hätte sich fast direkt ausgezahlt: Julian Korb setzte seinen Schuss aber etwas zu hoch an (2.). Allerdings verlagerte sich danach das Geschehen in die andere Spielhälfte - mit unschönen Konsequenzen für die Norddeutschen. Den per Freistoß in die linke Strafraumhälfte hineingeschlagenen Ball köpfte Steve Breitkreutz zur anderen Seite hinüber, wo Scott Kennedy zur Stelle war und zum 1:0 einnickte (12.).

Die Kieler benötigten etwas, um sich zu berappeln. Nach einer halben Stunde war der Prozess abgeschlossen. Einen Schuss von Philipp Sander blockte Breitkreutz noch mit dem Oberkörper ab, doch Korb verwertete den Abpraller mit einem Flachschuss zum 1:1 (35.).

Kiels Keeper Dähne pariert Foulelfmeter

Bald darauf ertönte auf der anderen Seite ein schriller Pfiff - Elfmeter! Und diese Entscheidung war vollkommen richtig, da Kiels Alexander Mühling bei einer Rettungsaktion den Fuß zu hoch streckte und Jahn-Kapitän Benedikt Gimber im Gesicht traf. Max Besuschkow trat an - und scheiterte an Holstein-Keeper Thomas Dähne. Mit dem Remis ging es in die Pause.

Holstein-Spieler Mühling trifft sicher vom Punkt

Für den ersten Höhepunkt der zweiten Hälfte sorgten die Kieler in Person von Finn Porath, der mit einem Schlenzer den Pfosten traf (52.). Sechs Minuten später krümmte sich der 24-Jährige auf dem Rasen. Gimber war ihm im Strafraum auf den Spann getreten. Wohl deutlich weniger heftig als es den Anschein haben konnte, aber der Kontakt war fraglos da: Mühling verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 (59.).

Den Vorsprung verteidigte Dähne mit einer Glanztat beim Schuss von Andreas Albers (67.). Und auch in der Schlussphase, in der Regensburg auf den Ausgleich drängte, ließ der 28-Jährige nichts mehr zu. Dem Schlusspfiff folgte Kieler Jubel.

20.Spieltag, 23.01.2022 13:30 Uhr J. Regensburg 1 Holstein Kiel 2 Tore: 1 :0 Kennedy (12.) 1: 1 Korb (35.) 1: 2 Mühling (59., Foulelfmeter)

J. Regensburg: A. Meyer - Saller, Breitkreuz, Kennedy, Guwara (89. Caliskaner) - Gimber (89. Makridis), Besuschkow - Faber (73. Yildirim), Boukhalfa (73. D. Otto), Wekesser - Albers

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Thesker (81. Benger), Komenda - Korb, Sander, Reese (89. van den Bergh) - Mühling, Porath (73. Erras) - Pichler (73. Wriedt), F. Bartels (89. Arp)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel A. Meyer - Saller, Breitkreuz, Kennedy, Guwara (89. Caliskaner) - Gimber (89. Makridis), Besuschkow - Faber (73. Yildirim), Boukhalfa (73. D. Otto), Wekesser - AlbersDähne - Neumann, Thesker (81. Benger), Komenda - Korb, Sander, Reese (89. van den Bergh) - Mühling, Porath (73. Erras) - Pichler (73. Wriedt), F. Bartels (89. Arp)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.01.2022 | 22:50 Uhr