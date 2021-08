2:0 - VfL Osnabrück wirft Werder Bremen aus dem DFB-Pokal Stand: 07.08.2021 17:27 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat in der ersten Runde des DFB-Pokals für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die nach dem Abstieg neu formierten Niedersachsen schlugen Zweitliga-Titelanwärter Werder Bremen mit 2:0.

von Hanno Bode

Felix Agu hätte am Sonnabendnachmittag bei seiner Rückkehr an die Bremer Brücke früh für etwas Entspannung bei den Gästen sorgen können. Der in der Vorsaison von den "Lila-Weißen" zu Werder gewechselte Allrounder bekam nach wenigen Sekunden nach einer Hereingabe von Eren Dinkci und einer Rettungstat von Keeper Philipp Kühn den Ball an den Oberschenkel, von dort aus trudelte er jedoch knapp neben das Gehäuse. Durchatmen beim VfL, der anschließend unter dem Motto: "Angriff ist die beste Verteidigung" agierte.

Gugganig scheitert an der Latte

Insbesondere über die Flügel machten die Niedersachsen viel Druck. Die Bremer Verteidigung hatte phasenweise erhebliche Mühe, die Hereingaben von den Außen sauber zu klären. Manchmal gelang dies auch gar nicht. So in der achten Minute, als Felix Higl nach einem Zuspiel von der rechten Seite nur um Haaresbreite die Führung verpasste. Noch näher war bald darauf Osnabrücks Lukas Gugganig dem 1:0, als er im Anschluss an einen Eckstoß die Latte traf (21.).

Trapp bringt Osnabrück in Führung

Kurz vor der Pause durften der baumlange Österreicher und seine Teamkameraden dann jubeln: Gugganig verlängerte einen Eckball zu seinem Innenverteidiger-Kollegen Maurice Trapp, der aus wenigen Metern einnickte (44.). Kurz darauf pfiff Referee Patrick Ittrich (Hamburg) zur Halbzeit - und die VfL-Fans spendeten ihrer Mannschaft viel Applaus für einen leidenschaftlichen und auch fußballerisch ansprechenden Auftritt.

Werder betreibt Chancenwucher

Der zweite Abschnitt begann wie der erste: mit einer Werder-Großchance. Diesmal besaß sie Niclas Füllkrug, der wenigen Metern unbehelligt zum Kopfball kam, das Ziel aber verfehlte (47.). Zehn Minuten später sahen die zugelassenen 5.341 Zuschauer eine Kopie dieser Gelegenheit. Erneut schaffte es der Bremer Stürmer nicht, eine mustergültige Vorarbeit mit der Stirn zu verwerten. Die Gäste ließen sich nicht entmutigen, belohnten sich aber nicht für ihren hohen Aufwand. Dinkci scheiterte an Kühn (65.) und der eingewechselte Nicolai Rapp traf per Kopf nur den Pfosten (74.).

Mit Fortune und leidenschaftlicher Verteidigungsarbeit überstand der VfL die Bremer Sturm- und Drangphase. Bis in die Schlussphase hinein gelang es dem Außenseiter, weitere klare Chancen der Gäste zu verhindern. Dann traf Rapp erneut den Pfosten (90.+1.), bevor der eingewechselte Sven Köhler für die Entscheidung sorgte. Der 24-Jährige traf aus über 60 Metern ins verwaiste Tor (90.+4), das Keeper Michael Zetterer verlassen hatte, um mitzustürmen.

1.Spieltag, 07.08.2021 15:30 Uhr VfL Osnabrück 2 Werder Bremen 0 Tore: 1 :0 M. Trapp (44.) 2 :0 Köhler (90. +4)

VfL Osnabrück: P. Kühn - Traoré (81. Itter), Gugganig, M. Trapp, Kleinhansl (46. Haas) - U. Taffertshofer - Klaas (66. Köhler), Kunze - Simakala (71. S. Bertram), Heider - Higl

Werder Bremen: M. Zetterer - Mbom, Toprak, Mai, Friedl - M. Eggestein - Schmid (72. Rapp), Nik. Schmidt - Dinkci (87. Schönfelder), Agu (67. Nankishi) - Füllkrug

Zuschauer: 5400



