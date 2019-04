Stand: 27.04.2019 16:00 Uhr

2:0 - SV Meppen so gut wie gerettet von Martin Schneider, NDR.de

Die Drittliga-Fußballer des SV Meppen können den Sekt für die Nicht-Abstiegsparty kalt stellen. Dank eines 2:0 (1:0)-Arbeitssieges am Sonnabend gegen den FSV Zwickau und des 2:1-Erfolgs des VfL Osnabrück bei Energie Cottbus haben die Meppener nach 35 Spieltagen nun acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. "Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das noch schiefgeht", sagte der Torschütze zum 1:0, Markus Ballmert, nach dem Spiel bei "Magenta Sport".

Stürmischer Beginn, ausgeglichene Partie

Die Hausherren brauchten keine große Anlaufzeit. Bereits nach 105 gespielten Sekunden nickte Ballmert eine Flanke von Janik Jesgarzewski zur 1:0-Führung ins Tor. Meppen jubelte, die Fans feierten - doch eine Minute später blieb ihnen die Freude fast im Hals stecken. Nach einem Missverständnis von SVM-Torwart Erik Domaschke und Steffen Puttkammer spitzelte Zwickaus Stürmer Lion Lauerbach den Ball knapp vorbei. In einer turbulenten Anfangsphase bot sich Meppen die nächste Chance: Marcus Piosseks Versuch aus 16 Metern fehlte es aber an Kraft (6.). So zielstrebig der Beginn der Hausherren war, so sehr häuften sich in der Folgezeit die Fehler im Aufbauspiel. Zwickau kam besser ins Spiel, vor allem der agile Morris Schröter sorgte für Gefahr (21., 44.). Meppen setzte offensiv auf die Lufthoheit, eine Flanke von Nico Granatowski köpfte Torjäger Nick Proschwitz über das Gehäuse (40.). Für den fußballerischen Höhepunkt sorgten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Sachsen. Eine Freistoßkombination über mehrere Stationen landete bei Julius Reinhardt, der aus 16 Metern knapp vorbei zielte. Der Ausgleich zur Pause wäre leistungsgerecht gewesen.

35.Spieltag, 27.04.2019 14:00 Uhr SV Meppen 2 FSV Zwickau 0 Tore: 1 :0 Ballmert (3.) 2 :0 Undav (67.)

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Vidovic, Puttkammer, Amin - Ballmert (76. Tankulic), Leugers - Granatowski (59. Undav), Kleinsorge (80. Guder), Piossek - Proschwitz

FSV Zwickau: Brinkies - Barylla, Wachsmuth, Gaul, Kartalis - Schröter, Reinhardt, Frick (83. K. Hoffmann), Miatke (70. McKinze Gaines II) - Lauberbach (70. Bonga), R. König

Zuschauer: 6656



Meppen eiskalt, Leugers knackt Rekord

Meppen igelte sich nach dem Seitenwechsel noch mehr ein und ließ Zwickau kommen. Das wäre fast schief gegangen: Nach einer Ecke köpfte der aufgerückte FSV-Verteidiger Bryan Gaul auf die Latte (57.). Auf den Rängen wurde es unruhig, den Zuschauern missfiel die Passivität der Hausherren. Ähnlich sah es Trainer Christian Neidhart, der Granatowski rausnahm und Deniz Undav einwechselte. Und der Joker stach: Undav sorgte mit dem 2:0 in der 67. Minute für klare Verhältnisse. Nach der Entscheidung auf dem Platz machte sich Thilo Leugers daran, den Gelbe-Karten-Rekord in der eingleisigen Dritten Liga einzustellen. Mit seiner 16. Verwarnung (76.) liegt der Mittelfeldspieler nun gleichauf mit Ralf Schmidt (Carl Zeiss Jena, 2011/2012) und Jannis Nikolaou (Rot-Weiss Erfurt, 2016/2017).

