Stand: 20.12.2019 11:09 Uhr

VfL Osnabrück: Im Kreis der Aufstiegskandidaten

Fußball-Bundesliga und der VfL Osnabrück - das war über Jahrzehnte hinweg eine Kombination, die für irritierte Gesichtsausdrücke und Schmunzeln sorgte. Das klang irgendwie doch reichlich abstrus. Gegen Ende des Kalenderjahres 2019 hat es sich mit solchen Reaktionen. Nach acht Spielen ohne Niederlage - bei einer Bilanz von 16 Punkten und 14:7 Toren, dem fünften Tabellenplatz in der Zweiten Liga und nur vier Zählern Rückstand auf den Relegationsrang - zählt der VfL zum Kreis jener Clubs, die schon mal einen Gedanken auf ein zukünftiges Dasein in der Eliteliga verschwenden dürfen. Erst recht wäre dies der Fall, wenn am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auch beim 1. FC Heidenheim mindestens ein Remis gelänge.

VfL-Sportdirektor Schmedes: "Schnell gewachsen"

Schon jetzt steht fest, dass Daniel Thioune in seinen zwei Dienstjahren als VfL-Cheftrainer aus einem Drittliga-Abstiegskandidaten ein richtig gutes Zweitligateam geformt hat. "Kaum ein anderer Verein im deutschen Profifußball ist in den letzten eineinhalb Jahren ähnlich schnell gewachsen wie wir", sagte Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes dem "kicker". So mancher Fan hofft darauf, dass es so weitergeht und träumt bereits vom Durchmarsch. "Viele denken sofort an den SC Paderborn", meinte Schmedes.

Kann Osnabrück es Paderborn nachmachen?

Den Ostwestfalen gelang in der vergangenen Saison das Kunstrück, als Aufsteiger gleich den nächsten Sprung nach oben zu machen.

Lange hielt sich Paderborn in der erweiterten Spitzengruppe auf, dank eines starken Schlussspurts belegte das Team des ehemaligen Hansa-Profis und jetzigen Trainers Steffen Baumgart letztlich gar einen direkten Aufstiegsrang. Nach der Halbserie der vergangenen Saison stand Paderborn übrigens mit 25 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Osnabrück kann aktuell als Fünfter einen Zähler mehr vorweisen.

Gegen Heidenheim sei da zudem "noch eine Revanche offen", wie Torhüter Philipp Kühn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Verweis auf das Hinspiel sagte. Das Team von der Ostalb verpatzte den Niedersachsen durch einen 3:1-Erfolg an der Bremer Brücke den Auftakt in die Saison. "Tabellarisch ist das ein kleines Spitzenspiel. Sie sind eine abgezockte Mannschaft und kennen die Zweite Liga, aber wir haben aus dem Hinspiel unsere Lehren gezogen. Und: Wir kennen die Zweite Liga jetzt auch."

