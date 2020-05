Stand: 17.05.2020 15:33 Uhr

HSV trotz Last-Minute-Schock Tabellenzweiter von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der HSV hat die Chance verpasst, am Sonntag zum großen Gewinner des Spieltags im Aufstiegsrennen zu werden. Bis wenige Sekunden vor dem Abpfiff führte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking mit 2:1 bei der SpVgg Greuther Fürth und kassierte dann nach einem Eckball doch noch den 2:2-Ausgleich. Trotzdem verdrängten die Hamburger den VfB Stuttgart (1:2 in Wiesbaden) von Rang zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld (1:1 gegen den VfL Osnabrück) verringerte sich aber nicht.

Zerfahrener Beginn beider Mannschaften

Fast 20 Minuten tat sich nichts Erwähnenswertes, beiden Mannschaften fehlte es an Sicherheit und Abstimmung. Wer wollte es ihnen verdenken nach mehr als zwei Monaten Wettkampfpause?

26.Spieltag, 17.05.2020 13:30 Uhr Greuther Fürth 2 Hamburger SV 2 Tore: 1 :0 H. Nielsen (35.) 1: 1 Pohjanpalo (41.) 1: 2 Dudziak (48.) 2 :2 H. Nielsen (90. +4)

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, M. Caligiuri, Max. Wittek (57. Raum) - Seguin - Tillman (75. Sarpei), Green (57. Redondo) - Leweling (87. Stefaniak), H. Nielsen, Hrgota

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman (79. van Drongelen), Letschert, Beyer, Leibold - Fein - Hunt (90. Harnik), Dudziak (64. Kinsombi) - Samperio Bustara (46. Kittel), Pohjanpalo (90. Schaub), Jatta

Zuschauer:



Dann lud Fürths Abwehrspieler Paul Jaeckel Jairo Samperio mit einer zu kurzen Kopfballabwehr zum Toreschießen ein. Der Spanier war schon fast an Keeper Sascha Burchert vorbei, der Greuther Schlussmann brachte aber noch die Finger an den Ball und parierte herausragend (20.).

Anschließend kam mehr Tempo ins Spiel, was vor allem an den stärker werdenden Franken lag. So fiel die Führung nicht vollkommen überraschend, auch wenn sie durch die erste Torchance der Hausherren entstand. Harvard Nielsen köpfte eine Flanke von Maximilian Wittek ins Tor (35.). Der Gegentreffer schockte den HSV aber keineswegs. Nur sechs Minuten später kam er zum Ausgleich: Tim Leibold setzte sich im Strafraum durch und bediente mit einer gefühlvollen Flanke Joel Pohjanpalo, der keine Mühe hatte, per Kopf das 1:1 zu markieren.

Dudziak trifft mit überlegtem Flachschuss

Binnen weniger Sekunden drehte sich kurz nach Wiederbeginn die Begegnung in Richtung der Gäste: Benjamin Hrgota kam am Elfmeterpunkt relativ unbedrängt zum Schluss, verzog aber knapp (48.). Sehr viel besser machte es im Gegenzug Jeremy Dudziak. Er zog etwas überraschend aus spitzem Winkel ab, der Ball rauschte flach und unhaltbar neben dem rechten Pfosten ins Tor.

Der HSV gewann deutlich an Sicherheit und hatte mehrere Möglichkeiten, den K.o. zu setzten. Doch zweimal Pohjanpalo (62./72.) und Bakery Jatta (63.) verpassten jeweils das 3:1.

Nielsen schockt den HSV

Die Schludrigkeit bei der Chancenverwertung und nicht zum ersten Mal die Schwäche bei Standardsituationen kosteten den HSV schließlich zwei Punkte. In der vierten Minute der Nachspielzeit gab es eine letzte Ecke für die Franken. Der Ball flipperte hin und her, Nielsen drosch ihn schließlich unter die Latte.

