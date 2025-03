2. Liga: HSV beißt sich an Elversberg die Zähne aus Stand: 28.03.2025 20:59 Uhr Der HSV bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga im eigenen Stadion zwar weiter ungeschlagen, musste aber im Aufstiegsrennen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Am Freitagabend reichte es gegen die SV Elversberg nur zu einem 0:0.

von Johannes Freytag

In einer spannenden Partie zeigten die Hamburger dabei keineswegs eine schlechte Leistung, die Gäste aus dem Saarland bewiesen mit einem mutigem Offensivspiel, dass sie zurecht im Verfolgerfeld der 2. Liga stehen. Chancen auf einen Treffer gab es für beide Mannschaften: Dominierte der HSV den ersten Durchgang, so war die SVE in der zweiten Hälfte etwas besser.

HSV-Kapitän Schonlau: "Punkt geht in Ordnung"

"Die haben das richtig gut gemacht. Es ist nicht einfach, hierherzukommen und so ein Spiel hinzulegen", lobte HSV-Profi Ludovit Reis die Elversberger. Das sah auch Kapitän Sebastian Schonlau so, der Mitte der zweiten Hälfte sein Comeback feierte: "Unsere Leistung war sehr sehr ordentlich, die von Elversberg aber auch - der Punkt geht in Ordnung."

Köln kann am Sonnabend am HSV vorbeiziehen

Durch das Remis verpasste es der HSV, den Vorsprung auf Rang drei auszubauen, nun droht am Sonnabend der Verlust der Tabellenführung, sollte der 1. FC Köln beim SC Paderborn gewinnen.

Am Sonnabend in einer Woche (13 Uhr, im NDR Livecenter) gastiert der HSV beim 1. FC Nürnberg. An den sechs Spieltagen danach haben die Hanseaten nur noch Gegner aus der unteren Tabellenhälfte vor der Brust.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Selke zurück, Königsdörffer nur auf der Bank

Beim HSV kehrte Stürmer Davie Selke nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Startelf - Ransford-Yeboah Königsdorffer, vor zwei Wochen beim 3:0 in Magdeburg noch Matchwinner mit zwei Treffern und einer Torbeteiligung, blieb überraschend nur ein Platz auf der Bank.

Torchancen hüben wie drüben

Beide Teams attackierten früh und spielten einen gepflegten Ball: Die Zuschauer sahen eine attraktive Partie, der zunächst lediglich die ganz klaren Torgelegenheiten fehlten. Für die sorgte dann nach einer guten halben Stunde der HSV, der ohnehin mehr Ballbesitz hatte: Selke per Drehschuss (31.) und Reis per Kopf (33.) vergaben aus sehr aussichtsreichen Positionen.

Aber auch auf der anderen Seite brannte es plötzlich lichterloh: Den ungewollt viel zu stramm geratenen Rückpass von William Mikelbrencic konnte Daniel Heuer Fernandes gerade noch parieren (40.), wenig später war der HSV-Keeper auch beim Distanzschuss von Maurice Neubauer zur Stelle. (40.).

Weitere Informationen HSV-Taktgeber Reis: Bundesliga vor Augen und Messis Blicke im Kopf Ludovit Reis ist für das HSV-Spiel aktuell unverzichtbar. Er hat von dem Besten gelernt und könnte der Aufstiegs-Anführer sein, den die Hanseaten lange vermisst haben. mehr

Offene Partie, Richter trifft nur die Latte

So offen, wie die erste Hälfte endete, ging der zweite Durchgang weiter: Emir Sahitis Schuss wurde in höchster Not geblockt (48.), Selke verzog aus spitzem Winkel (49.), Elversbergs Fisnik Asllani bekam den Ball freistehend am Elfmeterpunkt nicht kontrolliert (52.). Robin Fellhauers Distanzsschuss lenkte Heuer Fernandes über die Latte (58.), der HSV-Torhüter wehrte auch Lukas Petkovs Versuch aus 13 Metern ab (61.).

Hadzikadunic verletzt raus

Bitter aus HSV-Sicht: Dennis Hadzikadunic musste nach einerm Zweikampf mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden (69.). Für ihn kam Schonlau, zuletzt viermal nur auf der Bank, ins Spiel. Der wenig später (für Reis) eingewechselte Marco Richter hatte dann die HSV-Führung auf dem Fuß: Sein überlegter Schuss vom Strafraumrand klatschte jedoch nur ans Lattenkreuz (78.).

Auch Glatzel wirkungslos

Aber trotz des Latttentreffers - die HSV-Offensive tat sich zunehmend schwer gegen Elversberg, die SVE hatte längst in Sachen Ballbesitz mit den Hausherren gleichgezogen. Polzin zog seinen letzten Joker und brachte Robert Glatzel (83.). Aber auch ihm wollte nichts mehr gelingen - so blieb es beim letztlich leistungsgerechten Remis.

27.Spieltag, 28.03.2025 18:30 Uhr Hamburger SV 0 SV Elversberg 0 Tore:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic (69. Schonlau), Elfadli, Muheim - Meffert - Karabec (62. Königsdörffer), L. Reis (70. Richter) - Sahiti (69. Mebude), Selke (83. Glatzel), Dompé

SV Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin (85. Sickinger) - Petkow, Damar (62. Zimmerschied), Asllani - Schnellbacher (75. Schmahl)

Zuschauer: 56328 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 28.03.2025 | 21:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga