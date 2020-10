2. Liga: HSV - Aue wird am 21. Oktober nachgeholt Stand: 07.10.2020 15:29 Uhr Das ausgefallene Zweitliga-Heimspiel des HSV gegen Erzgebirge Aue wurde neu angesetzt: Der HSV empfängt die Sachsen am 21. Oktober im Volksparkstadion.

Eigentlich war das Duell bereits für den 4. Oktober vorgesehen. Wegen zwei Corona-Fällen bei den Gästen musste die Partie jedoch kurzfristig abgesagt werden. Alle Spieler und Betreuer hatten sich auf Anweisung des Gesundheitsamtes vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben müssen. Die mittlerweile durchgeführten Nachtests bei den beiden Betroffenen waren negativ. Am Dienstag wurde die Mannschaft erneut komplett getestet werden, anschließend soll das Gesundheitsamt entscheiden, ob ein Mannschaftstraining noch in dieser Woche wieder stattfinden kann.

Thioune: "Vielleicht ist es nicht der letzte Spielausfall"

Der HSV hatte am Abend vor dem Spiel von der Absage erfahren. Trainer Daniel Thioune setzte daraufhin für den Morgen kurzerhand eine Trainingseinheit samt Trainingsspiel zehn gegen zehn an. "Natürlich ist das ärgerlich, das steht ja außer Frage. Aber wir haben eine Situation, die dynamisch ist und auch dynamisch bleiben wird", sagte Thioune, der sich darauf einstellt, "dass es vielleicht nicht der letzte Spielausfall sein könnte. Aber das ist spekulativ - es ist alles 'real life'. Und über allem steht die Gesundheit."

Ulreich soll im Testspiel debütieren

Um in der Länderspielpause den Rhythmus nicht vollends zu verlieren, hat der HSV ein Testspiel vereinbart. Am Donnerstag treffen die Hamburger unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den dänischen Zweitligisten FC Fredericia. Dabei soll auch Torhüter-Neuzugang Sven Ulreich über 45 Minuten zum ersten Mal das HSV-Trikot tragen. Ob der 32-Jährige dann auch im nächsten Ligaspiel am Freitag in einer Woche in Fürth zwischen den Pfosten steht? Ulreich sagte am Mittwoch: "Natürlich bin ich hierher gekommen, um mehr zu spielen. Das ist meine Zielsetzung, dafür muss ich hart arbeiten."

