1:3 in Kaiserslautern - Hannover 96 gibt den Sieg aus der Hand Stand: 06.10.2023 20:38 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am Freitagabend mit dem 1:3 (1:1) beim 1. FC Kaiserslautern den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Niedersachsen waren auf dem Betzenberg in der ersten Hälfte dominant. Doch zwei fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen ließen die Partie kippen.

Es wäre überraschend, wenn diese Partie nicht in den kommenden Tagen für Gesprächsstoff sorgen würde. Auch aufgrund der zwei späten und entscheidenden Gegentore für 96 durch Kaiserslauterns Aaron Opoku (79.) und Boris Tomiak (90.+10). Doch vielmehr sollte über die Entscheidungen von Schiedsrichter Michael Bacher und des VAR diskutiert werden, die die Partie aus Sicht von Hannover kippen ließen.

In der ersten Minute der Nachspielzeit von Durchgang eins schlug Enzo Leopold einen Freistoß in den Strafraum, den Andreas Voglsammer auf Phil Neumann verlängerte. Der schob zum vermeintlichen 2:0 ein - doch an der Seitenlinie ging die Fahne hoch, Abseits soll es gewesen sein. Man fragt sich bei der Betrachtung der TV-Bilder nur - von wem?

Der VAR griff bei der Entscheidung nicht ein, sondern bestätigte eine vermeintliche Abseitsstellung Voglsammers. Bacher wurde auch nicht noch einmal an die Seitenlinie geschickt, es ging mit Freistoß für die Gastgeber weiter.

Fragwürdiger Elfmeter für Kaiserslautern

Und damit nicht genug: Knapp zwei Minuten später springt Kaiserslauterns Jan Elvedi im gegnerischen Strafraum Hannovers Marcel Halstenberg bei einem Kopfballduell von unten gegen den Ellenbogen - und Bacher zeigt auf den Elfmeterpunkt! Halstenberg sah seinen Gegenspieler in der Luft stehend nicht einmal kommen, doch wieder greift der "Kölner Keller" nicht ein, obwohl 96-Kapitän Ron-Robert Zieler den Unparteiischen nahezu anfleht, sich die Szene noch einmal anzusehen. Der Pfälzer Tomiak trat zum Strafstoß an und verwandelte aufreizend lässig zum 1:1 (45.+5.)

Nielsen trifft zur Führung für Hannover

Diese Minuten waren die Schlüsselszenen in einer Partie, die von Anfang an hektisch war. Schon nach sieben Minuten hatte Schiedsrichter Bacher zwei Gelbe Karten verteilt, beide für die Gastgeber (Julian Niehues und Tymoteusz Puchacz), was ihm früh die Abneigung des Pfälzer Publikums sicherte. Zusätzlich verschlechtert wurde die Laune der Fans der "Roten Teufel" durch Havard Nielsen. Der Noweger vollendete in der 17. Minute die Vorarbeit von Voglsammer zum 1:0. Es war der erste Torschuss der Spieler von der Leine.

Und es blieb unruhig, das Heim-Publikum pfiff Schiedsrichter Bacher bei jeder Entscheidung gegen den 1. FCK aus und bedachte ihn mit Sprechchören. Kurz vor der Halbzeit kam es dann zu den zwei Situationen, wo Bacher dann auch noch die Anhänger der Niedersachsen gegen sich aufbrachte und es statt mit 2:0 für 96 mit 1:1 in die Halbzeit ging.

Zieler pariert großartig, doch Joker Opoku sticht

Selbstbewusst gingen und kamen die Gastgeber aus der Kabine, die Niedersachsen hatten ihre Überlegenheit eingebüßt und sahen sich einer stärker werdenden Offensive der "Roten Teufel" ausgesetzt. Richmond Tachie (64.), Ragnar Ache (72.) und Marlon Ritter (73.) prüften Zieler, der jeweils stark parierte. Seine Vorderleute verlagerten ihr Angriffsspiel auf Konter, die aber nicht gut ausgespielt wurden.

Und der Schwung von Kaiserslautern war noch nicht aufgebraucht. Der eingewechselte Ex-HSVer und ehemalige Osnabrücker Opoku erzielte in der 79. Minute das 2:1 für die Pfälzer, die ihrerseits über Nacht auf Platz zwei der Tabelle klettern. Und noch einmal stand Schiedsrichter Bacher im Fokus: Kaiserslauterns Daniel Hanslik gab er Gelb wegen einer Schwalbe im Strafraum, obwohl dieser klar von Bright Arrey-Mbi getroffen wurde. Diesmal griff der VAR allerdings ein und korrigierte den Unparteiischen, Tomiak traf zum 3:1-Endstand (90.+10).

Für die "Roten" war es die erste Niederlage seit vier Partien, die zudem noch Nielsen verloren, der in der Nachspielzeit gegen Elvedi nachtrat und Rot kassierte (90.+2).

9.Spieltag, 06.10.2023 18:30 Uhr K'lautern 3 Hannover 96 1 Tore: 0: 1 Nielsen (17.) 1 :1 Tomiak (45. +5, Foulelfmeter) 2 :1 Opoku (79.) 3 :1 Tomiak (90. +10, Foulelfmeter)

K'lautern: Krahl - J. Elvedi, Soldo, Tomiak - Zimmer, Niehues (58. Opoku), Raschl, Puchacz (67. Zuck) - Ritter (86. Kraus) - Tachie (87. Hanslik), Ache

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm (77. Muroya), F. Kunze, Leopold (89. Scott), Köhn (81. Ezeh) - Voglsammer, Nielsen, Teuchert (77. Schaub)

Zuschauer: 43017



