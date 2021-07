1:2 gegen Braunschweig - Hansa verpatzt Zweitliga-Generalprobe Stand: 17.07.2021 16:29 Uhr Aufsteiger Hansa Rostock hat seine Generalprobe für die neue Saison in der Zweiten Liga verloren. Gegen Drittligist Eintracht Braunschweig zogen die Mecklenburger im heimischen Ostseestadion mit 1:2 (1:1) den Kürzeren.

John Verhoek brachte die Gastgeber bei sommerlichen Temperaturen und vor 2.250 Zuschauern per Kopf in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Den "Löwen" gelang noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich: Der in der vergangenen Saison so sichere Hansa-Keeper Markus Kolke faustete eine Hereingabe vor die Füße von Braunschweigs Yari Otto, der in der 44. Minute zum 1:1 traf. Für den Siegtreffer des Zweitliga-Absteigers sorgten die Mecklenburger in der 85. Minute selbst. Julian Riedel lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor, die Blau-Gelben jubelten über das Gastgeber-Geschenk. Es war Braunschweigs dritter Sieg im fünften Testspiel.

Rizzuto unterschreibt an der Küste

Für die Rostocker, die vor einer Woche noch mit 3:0 gegen Bundesligist VfL Wolfsburg gewonnen hatten, war es die erste Niederlage im siebten Vorbereitungsspiel. Noch nicht zum Einsatz kam dabei Calogero Rizzuto. Der vor dem Spiel verpflichtete Außenverteidiger, der bislang als Probespieler mit dem Team trainierte, erhält bei den Rostockern einen Einjahresvertrag. Bis zum Sommer stand Rizzuto beim Ligakonkurrenten Erzgebirge Aue unter Vertrag. Für die Veilchen bestritt er seit der Saison 2015/16 insgesamt 134 Zweitligaspiele.

