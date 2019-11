Stand: 01.11.2019 20:21 Uhr

1:1 gegen Sandhausen - 96 verspielt ersten Heimsieg von Ines Bellinger, NDR.de

Die Fans von Hannover 96 müssen weiter auf den ersten Heimsieg ihrer Mannschaft in dieser Zweitliga-Saison warten. Im Duell der Tabellennachbarn verspielte ihr Team am Freitagabend eine 1:0-Führung und musste sich gegen den SV Sandhausen mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Damit verpasste die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka einen Sprung in höhere Tabellenregionen und bleibt auf Rang 13 hängen.

Weydandt konsequent - Ducksch fahrlässig

Nach dem turbulenten 3:3 beim Karlsruher SC musste Slomka zwei Änderungen in der Startelf vornehmen. Für den gelb-rot-gesperrten Torwart Ron-Robert Zieler bekam Michael Esser eine Chance - für Slomka "gefühlt weiter eine Nummer eins". Für Waldemar Anton, der eine Gelbsperre absitzen musste, rückte Dennis Aogo in die Mannschaft.

12.Spieltag, 01.11.2019 18:30 Uhr Hannover 96 1 SV Sandhausen 1 Tore: 1 :0 Weydandt (7.) 1: 1 Bouhaddouz (63.)

Hannover 96: M. Esser - J. Korb, M. Franke, Elez, Albornoz - Aogo (58. Bakalorz) - M. Stendera (70. Haraguchi), Prib - Weydandt, Ducksch, Teuchert (66. E. Hansson)

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Linsmayer, Frey - Gíslason (90.+2 Engels), Biada (79. Scheu), Türpitz (60. Bouhaddouz) - Behrens

Bei den 96-Fans keimte schnell Hoffnung auf den ersten Heimsieg in dieser Saison auf. Marc Stendera passte im Strafraum der Gäste auf Rechtsverteidiger Julian Korb, der den Ball kurz vor Überqueren der Grundlinie nach innen brachte. Hendrik Weydandt stand goldrichtig und nickte aus Nahdistanz ein (7.). Es war bereits das fünfte Saisontor des Stürmers. Esser durfte sich nur eine Minute später zum ersten Mal auszeichnen, als der Keeper eine Direktabnahme von Philip Türpitz reaktionsschnell zur Ecke lenkte. Die Gelegenheit, etwas mehr Ruhe einkehren zu lassen, vergab Marvin Ducksch leichtfertig. Der Angreifer hatte sich den Ball an der Mittellinie "ergaunert" und stürmte mutterseelenallein auf das Tor von Martin Fraisl zu. Möglicherweise hatte Ducksch unterwegs zu viel Zeit zu überlegen. Jedenfalls schloss er aus 16 Metern ohne Not überhastet ab und jagte den Ball weit über das Tor (20.).

Sandhausen-Tor zählt nicht

Beinahe hätte sich dieser Schlendrian noch vor der Pause gerächt. Denn Sandhausen kam immer besser ins Spiel. Vor allem Antreiber Dennis Diekmeier auf Hannovers linker Abwehrseite und Türpitz genossen unverständlich viele Freiheiten. In der 27. Minute zappelte der Ball schließlich im Netz des 96-Kastens. Kevin Behrens hatte eine Flanke von Türpitz ins Tor geköpft. Doch die Fahne des Linienrichters ging sofort hoch, und Schiedsrichter Sören Storks verweigerte dem Tor nach einer Überprüfung durch die Videoassistenten die Anerkennung - angeblich hatte Flankengeber Türpitz im Abseits gestanden. Eine richtige Entscheidung? Anhand der TV-Bilder konnte das nicht geklärt werden. Glück für Hannover, denn Sandhausen hatte zwischenzeitlich das Zepter übernommen.

Bouhaddouz macht den Ausgleich

Nach der Pause hatten sich die Hannoveraner zunächst wieder etwas besser sortiert. Weydandt (53.) und Stendera (58.) vergaben in jeweils aussichtsreicher Position die Chance auf das erlösende 2:0. Die seit sechs Spielen sieglosen Kurpfälzer hielten verbissen dagegen - und nutzten eine Schlafeinlage in der 96-Abwehr. Als nach einem Foul von Stendera gegen Denis Linsmayer an der Strafraumgrenze alle auf einen Pfiff warteten, ließ der Schiedsrichter Vorteil laufen, und der gerade erst eingewechselte Aziz Bouhaddouz nutzte ihn zum Ausgleich (62.). Auf den Rängen machte sich Frust breit, auf dem Spielfeld regierte die Hilflosigkeit. 96 mühte sich, aber vieles blieb Stückwerk oder wirkte zunehmend verkrampft. Der Heimfluch hat weiter Bestand, denn nun steht erst einmal wieder ein Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (10. November) an.

