1:1 gegen Hansa Rostock - Hannover 96 weiter in der Krise Stand: 12.03.2023 15:31 Uhr Die sportliche Krise von Hannover 96 hält an. Nach dem 1:1 (1:1) am Sonntag im Heimspiel gegen Hansa Rostock warten die Niedersachsen nun schon seit acht Spielen auf einen Sieg. Die Gäste verbuchten einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

von Johannes Freytag

Angesichts des Spielverlaufs muss Hannover, das lediglich zu Beginn der Partie überzeugte, sogar froh sein, nicht noch verloren zu haben. Denn Hansa hatte im zweiten Durchgang die deutlich besseren Torgelegenheiten und dürfte sich so über zwei verschenkte Punkte ärgern. Durch das überraschende 2:1 der Regensburger bei Holstein Kiel verringerte sich der Rostocker Vorsprung auf den Relegationsrang auf zwei Zähler. 96 verharrt im Niemandland des Tabellenmittelfelds.

Für Hannover geht es am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Niedersachsenderby bei Eintracht Braunschweig weiter, das auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht ist. Hansa Rostock empfängt zeitgleich Fortuna Düsseldorf.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

96 wirbelt Hansas neue Abwehrkette durcheinander

Während Hannovers Trainer Stefan Leitl nur die verletzten Hendrik Weydandt und Jannik Dehm ersetzen musste, rotierte Hansa-Coach Patrick Glöckner kräftig durch. Unter anderem tauschte er die komplette Vierer-Abwehrkette aus, weil unter anderem Rick van Drongelen (Bänderriss) und Damian Roßbach (gelbgesperrt) fehlten.

Weitere Informationen Nach Ausschreitungen beim FC St. Pauli: Hansa Rostock greift durch Zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe zog der Club Konsequenzen und griff hart in der eigenen Fanszene durch. mehr

Die rund 5.000 Rostocker Fans - die gestrichenen Fan-Kontingente wegen der Ausschreitungen beim 0:1 beim FC St. Pauli greifen erst bei den kommenden Hansa-Gastspielen in Magdeburg und Paderborn - sahen ihre Mannschaft zunächst in die Defensive gedrängt. 96-Youngster Thaddeus-Monju Momuluh schoss knapp über das Tor (6.), dann zählte der Treffer von Maximilian Beier zu Recht nicht, weil Sebastian Ernst zuvor mit gestrecktem Bein gegen Nico Neidhart vorgegangen war (9.). Schließlich scheiterte erneut Momuluh aus kurzer Distanz an Markus Kolke (16.).

Tempo verflacht, aber Rostock trifft

Hansa befreite sich peu à peu vom Dauerdruck und wurde mutiger, ohne allerdings das Tor von Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler ernsthaft zu gefährden. Mehr als ein harmloser Kopfball von John Verhoek (36.) und ein Abschluss von Kevin Schumacher (40.) sprangen nicht heraus. Immerhin stand aber die Abwehr nun gut, sodass auch die Gastgeber nicht mehr so wie in der Anfangs-Viertelstunde zum Zug kamen.

Und als allen ein 0:0-Pausenstand schwante, schlug Hansa Rostock zu: Die 96-Defensive klärte nach einem langen Einwurf von Ryan Malone nicht vernünftig, von der Strafraumlinie nahm Dennis Dressel den Ball volley und jagte ihn in den rechten Winkel - Zieler war machtlos (44.).

Hannovers Beier jubelt erneut zu früh

Nach Wiederbeginn versuchte Hannover vergeblich, Hansa unter Druck zu setzen. Es fehlten aber Ideen und Struktur im Spielaufbau, die Gäste verteidigten solide alles weg. Bis zur 61. Minute: Eine Ecke von Sebastian Kerk verlängerte Dressel unglücklich in die Mitte, wo Max Besuschkow zur Stelle war und den Ausgleich erzielte.

Nur fünf Minuten später lag der Ball nach einem schönen Treffer von Beier erneut im Hansa-Gehäuse, doch wie schon in Hälfte eins zählte das Tor nicht, Vorbereiter Derrick Köhn hatte mit seiner Fußspitze im Abseits gestanden (66.).

Rostocker Chancenwucher

Die Dominanz der Hausherren hielt aber nicht lange an, fortan hatten die Rostocker die besseren Gelegenheiten: Verhoek (69.) und Svante Ingelsson (73.) scheiterten an Zieler. Der frühere Nationalkeeper verhinderte auch gegen Malone mit einer starken Parade den erneuten Rückstand seiner Mannschaft (80.).

Der wäre hoch verdient gewesen, denn Hannover gelang offensiv nur noch wenig. Ein Kopfball von Luka Krajnc (86.) war in der Schlussphase die einzige Torannäherung. Symptomatisch ein Freistoß von Kerk in der siebten Minute der Nachspielzeit, den er nur an den Kopf des vor ihm postierten Rostocker Dong-Gyeong Lee setzte. So dürften die Meinungen über das Remis am Ende auseinandergehen: Es war schmeichelhaft für Hannover und unglücklich für Hansa.

24.Spieltag, 12.03.2023 13:30 Uhr Hannover 96 1 Hansa Rostock 1 Tore: 0: 1 Dressel (44.) 1 :1 Besuschkow (61.)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Krajnc, Köhn - Besuschkow, S. Ernst - Momuluh (59. Kerk), Schaub (79. Tresoldi), Beier - Nielsen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, R. Malone, T. Meißner, Lucoqui - Fröde (75. Dong-gyeong Lee), Dressel - Pröger (90.+1 Fröling), Ingelsson, Schumacher - Verhoek (85. Hinterseer)

Zuschauer: 31600



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Muroya, Neumann, Krajnc, Köhn - Besuschkow, S. Ernst - Momuluh (59. Kerk), Schaub (79. Tresoldi), Beier - NielsenKolke - Neidhart, R. Malone, T. Meißner, Lucoqui - Fröde (75. Dong-gyeong Lee), Dressel - Pröger (90.+1 Fröling), Ingelsson, Schumacher - Verhoek (85. Hinterseer)31600

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.03.2023 | 22:50 Uhr