1:1 gegen Frankfurt - Weghorst rettet VfL Wolfsburg einen Punkt Stand: 19.09.2021 21:26 Uhr Im Duell mit Ex-Coach Oliver Glasner und seiner Frankfurter Eintracht musste sich Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Sonntagabend mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Die Chancen für einen Dreier waren vorhanden.

von Christian Görtzen

Die Siegesserie ist gerissen, der erste Tabellenplatz dahin - aber ein Trost bleibt für den VfL Wolfsburg: Auch nach dem fünften Spieltag ist man weiterhin ungeschlagen. Gegen Ex-Coach Oliver Glasner und dessen Team kamen die "Wölfe" dank einer Leistungssteigerung nach der Pause zu einem verdienten 1:1 (0:1). Wout Weghorst rettete mit seinem Tor in der 70. Minute den Norddeutschen einen Zähler, der zu Rang zwei hinter dem punktgleichen FC Bayern München reicht.

Casteels hat beim Lammers-Schuss das Nachsehen

VfL-Trainer Mark van Bommel hatte im Vergleich zum vergangenen Champions-League-Spiel in Lille (0:0) an seiner Startelf vier personelle Wechsel vorgenommen. Unter anderem hatte es Verteidiger John Anthony Brooks erwischt, der gegen den französischen Meister eine schwache Leistung geboten und auch die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Mit dem Selbstbewusstsein aus vier Bundesligasiegen in Folge bauten die Gastgeber geduldig ihre Angriffe auf und kamen in der ersten Viertelstunde zu drei Gelegenheiten. Die Kopfballchance von Josuha Guilavogui war recht ordentlich (4.), der Schuss aus der Drehung von Kevin Mbabu hätte schon die Führung erbringen können (11.), und beim Kopfball von Weghorst fehlte nur noch ganz wenig (15.). Der Niederländer setzte die Kugel an die Latte.

Doch gegen Mitte der ersten Hälfte war es mit der Überlegenheit der Norddeutschen vorbei. Frankfurt wurde mutiger und kam durch Sam Lammers zu einer guten Kopfballchance, die VfL-Torhüter Koen Casteels gekonnt vereitelte (24.). In der 38. Minute hatte der Belgier allerdings das Nachsehen. Nach Vorarbeit von Filip Kostic zog Lammers sofort ab und traf zum 1:0 für die Hessen. Mit dem Resultat ging es auch in die Pause.

Weghorst trifft im dritten Versuch

Aus der kamen die Niedersachsen mit Elan zurück. Der VfL machte Druck und kam nach Flanke von Dodi Lukebakio zu einer exzellenten Chance für Weghorst, der diese aber noch nicht nutzte. In Rücklage jagte er die Kugel über das Eintracht-Tor (54.). Und nur kurz darauf scheiterte Lukebakio an Frankfurts Keeper Kevin Trapp.

Es war dann aber Top-Stürmer Weghorst, der in seinem dritten Anlauf das Flutlicht in der Arena flackern und die VfL-Fans feiern ließ. Den Schuss von Luca Waldschmidt parierte Trapp noch, doch den Abpraller verwertete der 29-Jährige aus spitzem Winkel zum 1:1 (70.). Es war zu spüren, dass die Gastgeber dem Spiel die Wende geben wollten.

Und fast hätte es in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den späten Lohn gegeben: Nach einer weiten Flanke von Lukebakio von der linken Außenbahn konnte am hinteren Pfosten Maxence Lacroix den Kopfball nicht richtig aufs Tor bringen. Die Kugel sprang an Weghorsts Stirn und von dort zu Lukas Nmecha, der zum vermeintlichen 2:1 einköpfte. Der Jubel erstarb schnell, denn der Schiedsrichter-Assistent hatte die Fahne erhoben. Weghorst hatte zuvor knapp zu weit vorne gestanden. So blieb es beim 1:1.

5.Spieltag, 19.09.2021 19:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 E. Frankfurt 1 Tore: 0: 1 Lammers (38.) 1 :1 Weghorst (70.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Bornauw, Gerhardt (86. Roussillon) - Guilavogui, Arnold - Lukebakio, L. Waldschmidt (72. Baku), Steffen (46. F. Nmecha) - Weghorst

E. Frankfurt: K. Trapp - da Costa, Hinteregger, N´Dicka, Durm - Sow (83. Hrustic), Jakic - Borré, Kamada (82. Ilsanker), Kostic (72. Lindström) - Lammers (72. Hauge)

Zuschauer: 9266



