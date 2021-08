1:0 gegen Bochum: VfL Wolfsburg nur anfangs bissig Stand: 14.08.2021 17:25 Uhr Der VfL Wolfsburg ist mit einem Heimsieg in die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Wout Weghorst sorgte am Sonnabend mit seinem Treffer für das 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum.

von Johannes Freytag

Gegen lange in Unterzahl spielende Gäste überzeugten die "Wölfe" nur in der ersten Spielhälfte, es reichte aber, um VfL-Coach Mark van Bommel ein erfolgreiches Trainerdebüt in der Bundesliga zu bescheren. Ob der Sieg in der ersten Pokalrunde bei Preußen Münster Gültigkeit behält, entscheidet sich am Montag, wenn beim Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes in einer mündlichen Verhandlung über den Protest Preußen Münsters wegen van Bommels Wechselfehler entschieden wird.

Furiose Anfangsphase

Keine fünf Minuten waren gespielt, da hatten die 8.536 Zuschauer schon Szenen geboten bekommen, die ansonsten für eine ganze Partie reichen: Zunächst donnerte Ridle Baku völlig freistehend den Ball aus wenigen Metern an die Latte, der Nachschuss von Maximilian Philipp wurde ins Toraus abgefälscht (1.). Nach der folgenden Ecke lenkte Robert Tesche Renato Steffens Kopfball an den Pfosten, allerdings hatte der Bochumer den Ball dabei an die Hand bekommen. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Frank Willenborg auf Rot für Tesche (Torverhinderung) und Handelfmeter für Wolfsburg. Den schoss Weghorst jedoch in die Arme von VfL-Keeper Manuel Riemann (4.).

Weghorst trifft zur Führung

Auch nach dieser furiosen Anfangsphase gönnten die "Wölfe" dem Aufsteiger keine Ruhe. Angriff auf Angriff rollte auf das Tor der Gäste zu - und in der 22. Minute machte Weghorst seinen Elfmeter-Fehlschuss wieder gut: Trotz Bedrängnis setzte der Niederländer den Ball aus 14 Metern zur hochverdienten Führung für die Niedersachsen in die Maschen.

Wolfsburg war die spielbestimmende Mannschaft, musste sich aber den Vorwurf gefallen lassen, aus der personellen Überzahl zu wenig Torgefahr zu entwickeln. So blieb es bis zur Pause beim knappen 1:0.

Schwacher zweiter Durchgang der "Wölfe"

40 Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Weghorst die Möglichkeit zum 2:0, doch Riemann wehrte mit einem Reflex den Kopfball ab (46.). Es blieb weiter eine einseitige Partie mit nahezu nur Wolfsburger Torgelegenheiten. Aber Riemann verhinderte mehrfach den zweiten Treffer der Gastgeber.

Mit zunehmender Spieldauer verlor die Van-Bommel-Elf den Faden. Bochum witterte Morgenluft, es reichte aber nur zu harmlosen Torannäherungen, VfL-Keeper Koen Casteels hatte wenig zu tun. Erst in der 76. Minute war der Belgier gefordert, als er nach einem Konter den Schuss von Milos Pantovic parierte. Es blieb jedoch die einzige Szene, in der der Wolfsburger Sieg ernsthaft in Gefahr war.

