1:0-Sieg im Nordduell: Hannover 96 verschärft HSV-Krise Stand: 05.12.2020 14:53 Uhr Nach der dritten Niederlage in Serie ist der Hamburger SV auf Platz vier der Zweitliga-Tabelle abgerutscht - allerdings mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Kiel. 96 stoppte mit dem ersten Auswärtssieg der Saison seinen Abwärtstrend.

von Ines Bellinger

Der HSV rannte am Sonnabendnachmittag im Volksparkstadion nach einer Gelb-Roten Karte gegen Sonny Kittel 65 Minuten in Unterzahl einem frühen Rückstand hinterher. Doch wie schon in den vergangenen vier sieglosen Partien fehlten der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune die Ideen - und am Ende auch das Glück -, um die streng defensiv eingestellten Gäste in die Knie zu zwingen. Kenan Kocak hatte es geschafft, das bis dahin in der Fremde noch sieglose 96-Team über weite Strecken kompakt und diszipliniert einzustellen.

Ducksch erstmals auf der Bank

Beide Trainer drehten auf Schlüsselpositionen an der Personalschraube. Thioune wollte mit Klaus Gjasula anstelle von Moritz Heyer das defensive Mittelfeld stabilisieren. Kocak verordnete dem glücklosen Marvin Ducksch erstmals in dieser Saison eine Denkpause und ließ offensiv Patrick Twumasi von Beginn an spielen.

Weydandt bringt Hannover in Führung

Hannover startete mit der Maßgabe in die Partie im Volksparkstadion, das Heft des Handelns den Gastgebern zu überlassen. Dieser Plan ging zunächst komplett auf, weil zum einen der Defensivverbund von 96 funktionierte und zum anderen, weil der HSV zwar viel Ballbesitz hatte, aber so gut wie nichts Intelligentes daraus machte. Auf eigene Gelegenheiten musste Hannover nicht lange warten. Ein Versuch von Twumasi aus der Distanz, bei dem Sven Ulreich die Fäuste auspacken musste, war der erste Warnschuss (12.). Der nächste Anlauf glückte. Eine Ecke des sehr präsenten Twumasi verlängerte Jaka Bijol per Kopf ans Schienbein von Khaled Narey. Hendrik Weydandt staubte zum 1:0 ab (13.).

Kittel kassiert früh einen Platzverweis

Kurz nach dem dritten Saisontor des Hannoveraners kassierte Kittel eine Gelbe Karte (14.). Nicht weiter erwähnenswert eigentlich, hätte Kittel - erneut gegen Sei Muroya - nicht eine ebenso ungeschickte wie überflüssige Aktion folgen lassen. Direkt vor der 96-Bank packte er gegen den Japaner die Sense aus. Gelb-Rot, der erste Platzverweis seiner Karriere, war die Folge - und der HSV nach 25 Minuten nur noch zu zehnt. Fast hätten die Hausherren eine schwache erste Hälfte dennoch zu einem versöhnlichen Ende gebracht. Aber 96-Keeper Michael Esser stand kurz vor dem Pausenpfiff gegen Simon Terodde (43.) und Josha Vagnoman (44.) jeweils goldrichtig.

Esser hält den Sieg fest

In Unterzahl tat sich der HSV beinahe leichter, Lücken im Abwehrriegel der "Roten" aufzutun. Allein den Ball brachten sie nicht im Tor unter. Symptomatisch, dass sogar Terodde beste Chancen ungenutzt ließ. Mit einer Fußparade kaufte Esser dem Toptorjäger der Hanseaten (neun Treffer) in der 76. Minute den Schneid ab. Aaron Hunt versemmelte ebenfalls freistehend und unbedrängt mit seinem schwächeren rechten Fuß eine Großchance (85.), Terodde scheiterte erneut am starken Esser (90.). Den Niedersachsen stand das Wasser in der Schlussphase bis zum Hals. Aber mit Glück und Geschick retteten sie sich über die Zeit.

Für beide Teams geht es nun mit Auswärtsspielen weiter. Der HSV muss am kommenden Sonnabend in Darmstadt antreten, Hannover in Heidenheim.

10.Spieltag, 05.12.2020 13:00 Uhr Hamburger SV 0 Hannover 96 1 Tore: 0: 1 Weydandt (13.)

Hamburger SV: Ulreich - Vagnoman (75. Hunt), Leistner, Ambrosius (88. Hinterseer), Leibold - Gjasula (85. Wood), Onana (76. Wintzheimer) - Narey, Dudziak, Kittel - Terodde

Hannover 96: M. Esser - Muroya, Basdas, M. Franke, Hult - Do. Kaiser, Bijol - K. Schindler (67. Stehle), Haraguchi (86. Elez), Twumasi (84. Sulejmani) - Weydandt (67. Ducksch)

Zuschauer:



