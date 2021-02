1:0 - Holstein Kiel grüßt eiskalt von ganz oben Stand: 12.02.2021 21:35 Uhr Holstein Kiel ist zumindest für eine Nacht Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Schleswig-Holsteiner bezwangen Schlusslicht Würzburger Kickers am Freitagabend mit 1:0 (0:0).

von Johannes Freytag

Die Norddeutschen, die damit zum neunten Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben sind, können in der Tabelle am Wochenende noch vom Hamburger SV (gegen Fürth) und vom VfL Bochum (gegen Braunschweig) überholt werden. Alexander Mühling stellte mit einem umstrittenen Elfmeter den Erfolg sicher, der in die Kategorie "Arbeitssieg" fiel.

"Am Ende war es zwar etwas glücklich, aber wir hätten das Spiel auch früher entscheiden können", sagte Kapitän Hauke Wahl und ergänzte: "Es war ein sehr reifes Spiel von uns. Wir sind nie aus der Ruhe gekommen und haben immer weitergespielt. Wir haben unsere Basics durchgezogen."

Ereignisarme erste Hälfte

Torschütze Mühling saß, ebenso wie Fin Bartels, zunächst nur auf der Bank - vermutlich auch deshalb, weil beiden vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim Aufstiegskonkurrenten Fürth in einer Woche eine Gelbsperre drohte. Bei frostigen Temperaturen tat sich im ersten Durchgang nicht viel im Holstein-Stadion. Zwar hatten die "Störche" ein deutliches Übergewicht an Spielanteilen, Torchancen sprangen dabei jedoch kaum heraus.

Erst in der 32. Minute bot sich Janni Serra die erste gute Kieler Gelegenheit, mit dem Kopfball hatte Würzburgs Keeper Hendrik Bonmann jedoch keine Mühe. Kurz darauf verfehlte Joshua Mees eine Hereingabe nur ganz knapp (34.). Mehr passierte bis zum Halbzeitpfiff nicht, weil Würzburgs kompakte Defensive sicher stand und den Gastgebern nur wenig Raum zum Kombinieren gab.

Mühling eiskalt vom Punkt

Nach der Pause hatten zunächst die Gäste ihre erste Chance, Ridge Munsy drosch aber nach einem Konter am Gehäuse des bis beschäftigungslosen Ioannis Gelios vorbei (52.). Kiel mühte sich weiter gegen die clever verteidigenden Würzburger - und profitierte dann von einer fragwürdigen Strafstoß-Entscheidung. Bonmann faustete im Fünfmeterraum einen Ball weg und prallte danach mit Jae-sung Lee zusammen - Schiedsrichter Thorben Siewer ließ sich von den Gäste-Protesten nicht beirren, auch der Video-Assistent hatte nichts am Pfiff auszusetzen. Der kurz zuvor eingewechselte Mühling verwandelte sicher zum 1:0 (60.).

Fünfte Gelbe Karte: Bartels fehlt in Fürth

Die nächste knifflige Szene entschied Siewer dann gegen die Kieler. Nach einem vermeintlichen Foul erhielt der ebenfalls erst wenige Minuten im Spiel befindliche Bartels die Gelbe Karte - er fehlt seiner Mannschaft somit in Fürth (63.).

Nun war aber mehr Schwung in der Partie - weil die Würzburger offensiver agierten, hatten die Kieler mehr Platz bei ihrem schnellen Umschaltspiel. Bonmann parierte einen Schuss von Bartels (67.), Fabian Reese stürmte alleine über das halbe Feld, verlor dann aber im Strafraum den Ball (73.). Kurz darauf schoss der Angreifer freistehend aus kurzer Distanz neben das Tor (78.). Würzburg kam seinerseits kaum gefährlich vor das KSV-Tor, sodass der knappe Sieg völlig in Ordnung ging.

21.Spieltag, 12.02.2021 18:30 Uhr Holstein Kiel 1 Würzburger K. 0 Tore: 1 :0 Mühling (60., Foulelfmeter)

Holstein Kiel: Gelios - Dehm (89. Neumann), Wahl, Thesker, Kirkeskov - Meffert, Hauptmann (57. Mühling), J. Lee - Mees (57. Bartels), Serra (89. Lorenz), Reese (81. Porath)

Würzburger K.: Bonmann - Feltscher, Franco Teixeira, Strohdiek, Feick - Sontheimer (74. Toko), Hägele (75. Kopacz), Lotric (84. Baumann), Hasek - Pieringer (74. van La Parra), Munsy (84. Maierhofer)

Zuschauer:



