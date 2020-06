Stand: 16.06.2020 20:20 Uhr

0:3 - VfL Wolfsburg enttäuscht in Gladbach von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg tritt im Rennen um die Europa League weiter auf der Stelle. Die Niedersachsen verloren am Dienstagabend 0:3 (0:2) bei Borussia Mönchengladbach, das sich damit die Chance auf die Champions-League-Teilnahme wahrte. Jonas Hofmann und Lars Stindl erzielten die Treffer für die Fohlenelf, die sich trotz des Fehlens ihrer Topscorer Marcus Thuram und Alassane Plea vor allem in Durchgang zwei phasenweise in einen Offensivrausch spielte. Die "Wölfe" hingegen strahlten kaum Torgefahr aus und müssen nun um Rang sechs bangen, der zum direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League berechtigen würde.

"Wir waren hinten und vorne zu fehleranfällig", sagte VfL-Coach Oliver Glasner im NDR 2 Interview: "Deswegen war es auch ein verdienter Sieg für Gladbach."

"Wölfe" offensiv harmlos, Gladbach effizient

Glasner änderte sein Team gegenüber dem 2:2 gegen Freiburg auf drei Positionen. Joao Victor, Yannick Gerhardt und Felix Klaus ersetzten Jerome Roussillon, Josip Brekalo und Daniel Ginczek, die zunächst nur auf der Bank saßen.

Zehn Minuten passierte nicht viel im Borussia-Park. Dann entwickelte sich aus einem Wolfsburger Angriff das Führungstor für die Gastgeber. Der gechippte Pass von Maximilian Arnold touchierte den angelegten Arm von Florian Neuhaus - während die "Wölfe" noch protestierten, leitete Stindl den schnellen Konter mit einem präzisen Ball auf Breel Embolo ein. Der Schweizer bediente den mitgelaufenen Hofmann, der zum 1:0 einschob (10.).

Die Wolfsburger zeigten sich zunächst keinesfalls geschockt vom frühen Rückstand, sondern präsentierten das, was Otto Rehhagel in Bremen einst als "kontrollierte Offensive" bezeichnete: Defensiv stand der VfL bis auf die Nachlässigkeit in Minute zehn gut, die Angriffe wurden mit Geduld, oft aber auch etwas umständlich vorgetragen. Joao Victor sorgte für den ersten Gäste-Abschluss (16.), Klaus schoss aus der Distanz knapp am Gladbacher Gehäuse vorbei (21.). Und Gladbach? Schlug erneut eiskalt zu: Eine Kopfball-Verlängerung von Stindl leitete Matthias Ginter auf Hofmann weiter, und der durfte zum zweiten Mal einschieben (30.).

Die dritte Unkonzentriertheit in der Wolfsburger Defensive hätte beinahe zum dritten Treffer des Tages geführt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff lief Ibrahima Traoré nach einem Stindl-Pass allen Gegenspielern davon, schoss dann aber etwas überhastet knapp am Tor vorbei (45.+1).

Wolfsburg Gladbacher Dauerdruck nicht gewachsen

32.Spieltag, 16.06.2020 18:30 Uhr M'gladbach 3 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Hofmann (11.) 2 :0 Hofmann (30.) 3 :0 Stindl (65.)

M'gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - C. Kramer, Neuhaus (90. Doucouré) - Traoré (72. P. Herrmann), Stindl (90. Bennetts), Hofmann - Embolo (81. Bénes)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic (72. Knoche), Brooks, Steffen - Gerhardt (71. Guilavogui), Arnold (60. Brekalo), Victor (70. Ginczek) - Klaus (70. Marmoush), Schlager, Weghorst

Sofort nach Wiederbeginn bedrängten die Gladbacher weiter das Wolfsburger Tor. Hofmann traf nur das Außennetz (48.), Marin Pongracic grätschte Embolo in höchster Not den Ball vom Fuß (54.) und dann war es wieder Hofmann, dessen wuchtiger Schuss noch leicht den Außenpfosten berührte (56.).

Dem schnellen Kombinationsfußball der Gastgeber hatten die "Wölfe" kaum etwas entgegenzusetzen. Embolo köpfte noch unbedrängt am Tor vorbei (64.), aber Stindl krönte kurz danach seine starke Leistung an diesem Abend mit seinem siebten Saisontor (65.).

VfL-Coach Glasner reagierte auf den zunehmend schwächer werdenden Auftritt seiner Mannschaft mit einem Vierfachwechsel und brachte Ginczek, Omar Marmoush, Josuha Guilavogui und schließlich noch Robin Knoche für den Platzverweis-gefährdeten Pongracic. Aber auch das änderte nicht mehr viel. Ohne eine weitere wirklich gefährliche Torchance für den VfL plätscherte die Partie dem Schlusspfiff entgegen.

