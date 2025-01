0:2 gegen Augsburg - Werder Bremen verpasst Sprung auf Rang 6 Stand: 19.01.2025 19:38 Uhr Die Europapokal-Plätze muss Werder Bremen weiter aus der Ferne betrachten: Das Team von Trainer Ole Werner verlor am Sonntagabend gegen den FC Augsburg im Weserstadion mit 0:2 (0:2) und bleibt damit Neunter der Bundesliga-Tabelle.

von Florian Neuhauss

Ausgerechnet die Heimschwäche verhindert in dieser Saison, dass die Grün-Weißen in der Tabelle weiter oben angreifen können. Von nunmehr neun Spielen im eigenen Stadion gewannen Marvin Ducksch und Co. gerade einmal zwei. Die Hanseaten sind nur auswärts auf Europapokal-Kurs.

Der Start ins neue Jahr ist allerdings total missglückt: Zuvor hatte es die Niederlage in Leipzig und das bittere Remis gegen Heidenheim gegeben.

Weitere Informationen Schock in der Nachspielzeit: Werder nur Remis gegen Heidenheim Die Bremer kassieren gegen den Abstiegskandidaten kurz vor Ultimo den Ausgleichstreffer, dem eine strittige Situation vorausging. mehr

Augsburg braucht nur eine Chance

Dabei waren die Bremer eigentlich mit Elan aus der Kabine gekommen - und lagen doch früh hinten. Augsburg spielte vor dem Strafraum quer, Marco Friedl versuchte, mit einer Grätsche zu klären, doch Samuel Essende war schneller. Der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo war frei durch und traf zum 1:0 für die Gäste (5.). Schon im Hinspiel hatte Essende getroffen.

Bei Werders erster Chance scheiterte Romano Schmid wenig später an Torhüter Finn Dahmen (13.). Kurz darauf gab es verhaltenen Jubel bei den Hausherren, aber sogar Anthony Jung war schnell klar, dass er beim vermeintlichen Ausgleich nach einem Freistoß von Ducksch im Abseits gestanden hatte (20.). Der Kopfball von Jens Stage landete auf dem Tornetz (27.).

VAR kassiert Rote Karte für Augsburg

Die Augsburger verteidigten geschickt und ließen die Bremer ein ums andere Mal ins Abseits laufen. In der 39. Minute war Ducksch dann aber doch durch, hatte allerdings noch das halbe Feld vor sich. Nach einer minimalen Berührung von Kristijan Jakic ging Bremens Topscorer zu Boden.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte dem Augsburger zunächst Rot. Nach Videobeweis wurde die Karte jedoch vollkommen zu Recht zurückgenommen. Hätte sich die Szene im Strafraum abgespielt, hätte Ducksch wahrscheinlich Gelb wegen einer Schwalbe bekommen.

Essende zeigt Ducksch, wie es geht

Und die Szene war gleich doppelt ärgerlich aus Bremer Sicht: Hätte Ducksch mit ein bisschen mehr Einsatz wahrscheinlich die große Chance zum Ausgleich gehabt - ließen sich die Augsburger nicht zweimal bitten.

Es lief bereits die Nachspielzeit, als Leonardo Bittencourt auf der rechten Seite Dimitrios Giannoulis einfach laufen ließ. Die Flanke des Griechen landete punktgenau beim freistehenden Essende, der bei seinem Kopfball zum 2:0 nicht mal hochspringen musste (45.+1).

Kein grün-weißes Powerplay

Drei Minuten nach Wiederanpfiff hätte Alexis Claude-Maurice schon den Deckel draufmachen können. So aber blieb Musik drin: Werders Marco Grüll scheiterte am Innenpfosten (55.). Auf der anderen Seite landete eine abgefälschte Flanke an der Latte (59.). Stages Kopfball nach einer Ecke ging knapp vorbei (74.).

Gleich sieben Wechsel störten zu Beginn der Schlussphase den Spielfluss - und den Hausherren lief so langsam die Zeit davon. Zumal die Augsburger immer wieder mit eigenen Offensivaktionen Nadelstiche setzten. Ein grün-weißes Powerplay kam so nicht auf - und am Ende blieb der Sieg des FCA ungefährdet.

Werder ist und bleibt der Lieblingsgegner der Fuggerstädter. Gegen keinen anderen Verein gab es mehr Siege in der Bundesliga für die Augsburger.

18.Spieltag, 19.01.2025 17:30 Uhr Werder Bremen 0 FC Augsburg 2 Tore: 0: 1 Essende (5.) 0: 2 Essende (45. +1)

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark (72. Malatini), Friedl, A. Jung - Stage - Weiser, Köhn (72. Kaboré) - Bittencourt (64. Alvero), R. Schmid - Ducksch (71. Njinmah), Grüll (82. Burke)

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw (65. Banks), Zesiger - Koudossou (87. Marius Wolf), Rexhbecaj, Jakic, Giannoulis - Claude-Maurice (77. F. Jensen), A. Maier (65. Kömür) - Essende (65. Tietz)

Zuschauer: 39350



Weitere Daten zum Spiel Zetterer - N. Stark (72. Malatini), Friedl, A. Jung - Stage - Weiser, Köhn (72. Kaboré) - Bittencourt (64. Alvero), R. Schmid - Ducksch (71. Njinmah), Grüll (82. Burke)Dahmen - Matsima, Gouweleeuw (65. Banks), Zesiger - Koudossou (87. Marius Wolf), Rexhbecaj, Jakic, Giannoulis - Claude-Maurice (77. F. Jensen), A. Maier (65. Kömür) - Essende (65. Tietz)39350

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.01.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen