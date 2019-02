Stand: 02.02.2019 15:45 Uhr

0:2 - HSV erlebt bitteren Nachmittag in Bielefeld von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der Hamburger SV hat den ersten Rückschlag im neuen Jahr hinnehmen müssen. Der Zweitliga-Tabellenführer verlor seine Partie bei Arminia Bielefeld am Sonnabend mit 0:2 (0:2) und musste dabei fast 80 Minuten in Unterzahl spielen, da Gotoku Sakai bereits in der zwölften Minute die Rote Karte sah. "Heute ist einfach zu viel gegen uns gelaufen", bilanzierte HSV-Trainer Hannes Wolf.

Umstrittener Führungstreffer für die Arminia

20.Spieltag, 02.02.2019 13:00 Uhr Arm.Bielefeld 2 Hamburger SV 0 Tore: 1 :0 Voglsammer (19.) 2 :0 Yabo (26.)

Arm.Bielefeld: Ortega - Brunner, Behrendt, Börner, Hartherz - Edmundsson (54. Staude), Prietl, Seufert - Yabo (64. Weihrauch), Klos (73. Salger), Voglsammer

Hamburger SV: Pollersbeck - G. Sakai, G. Jung (46. Bates), van Drongelen, Douglas Santos - Mangala - Narey, L. Holtby, Tat. Ito, Vagnoman (61. B. Özcan) - Jatta (77. Arp)

Zuschauer: 26515 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Ortega - Brunner, Behrendt, Börner, Hartherz - Edmundsson (54. Staude), Prietl, Seufert - Yabo (64. Weihrauch), Klos (73. Salger), VoglsammerPollersbeck - G. Sakai, G. Jung (46. Bates), van Drongelen, Douglas Santos - Mangala - Narey, L. Holtby, Tat. Ito, Vagnoman (61. B. Özcan) - Jatta (77. Arp)26515 (ausverkauft)

Zu Beginn schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen: Der HSV hatte fast ausschließlich den Ball, Bielefeld verbarrikadierte sich am eigenen Strafraum. Doch der erste Konter der Ostwestfalen wurde zur Schlüsselszene des Spiels: Andreas Voglsammer überlief Sakai, der den Stürmer umriss und zu Recht wegen dieser Notbremse die Rote Karte sah (12.). "Es gibt im Fußball Momente, die alles verändern. Den hatten wir heute mit der berechtigten Roten Karte", sagte Wolf. Die Arminia gab ihre sture Defensivtaktik auf und setzte die Hanseaten unter Druck. Sieben Minuten nach dem Platzverweis gingen die Gastgeber in Führung, allerdings hätte der Treffer nicht zählen dürfen. Voglsammer bugsierte den Ball mit gestrecktem Bein ins Tor und traf dabei Orel Mangala im Gesicht. Freistoß für Hamburg wegen gefährlichen Spiels wäre die richtige Entscheidung gewesen.

Yabo trifft im zweiten Versuch

Keine Diskussionen gab es nach dem zweiten Tor, höchstens über das mangelhafte Defensivverhalten des Tabellenführers. Reinhold Yabo zog aus knapp 20 Metern ab, Julian Pollersbeck parierte großartig. Keine zehn Sekunden später durfte der ehemalige Karlsruher aus fast identischer Position erneut abziehen. Dieses Mal war Pollersbeck chancenlos (26.). Vom HSV war indes offensiv fast nichts mehr zu sehen. Pierre-Michel Lassoga, der wieder einmal mit muskulären Problemen ausgefallen war, fehlte im Sturmzentrum. Sein Vertreter Bakery Jatta fremdelte deutlich mit der neuen Position. Auch Tatsuya Ito konnte als "Zehner" dem Spiel kaum Impulse geben.

Ito vergibt die beste HSV-Chance

Bielefeld hatte wenig Mühe, seinen Vorsprung zu verteidigen. Offensivaktionen der Arminia gab es aber auch nur noch wohl dosiert. Eine wirkliche Torchance hatte in der zweiten Hälfte bis zur 76. Minute keiner der beiden Kontrahenten. Dann entschärfte Pollersbeck mit dem Fuß einen Schuss von Patrick Weihrauch. Ito hätte noch einmal für Spannung sorgen können. Er scheiterte aber freistehend an Bielefelds Keeper Daniel Ortega (86.).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.02.2019 | 22:50 Uhr