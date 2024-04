Stand: 09.04.2024 16:22 Uhr Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli verlängert mit Co-Trainer Nemeth

Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Co-Trainer Peter Nemeth verlängert. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers gab es keine Informationen. "Peter hat sich vom ersten Tag an hervorragend bei uns eingefügt und ist mit seiner Erfahrung, dem Fachwissen und seiner akribischen Arbeitsweise ein wichtiger Teil des Trainerteams", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann über den 51 Jahre alten Slowaken, der seit Dezember 2022 für den Kiezclub tätig ist. | 09.04.2024 16:22