Stand: 07.11.2020 21:01 Uhr Zweiter Saisonsieg für Lüneburger Volleyballer

Die SVG Lüneburg hat ihr Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen den VCO Berlin souverän gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich am Samstagabend in eigener Halle mit 3:0 (25:17, 25:20, 25:19) durch. Damit machten die "Lüne Hünen", die zuvor zweimal in Folge verloren hatten, in der Tabelle einen großen Schritt nach vorne. | 07.11.2020 21:01