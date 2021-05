Stand: 22.05.2021 22:35 Uhr Zweite Niederlage gegen Alba: Hamburg Towers droht Play-off-Aus

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat auch sein zweites Spiel gegen Alba Berlin in den Viertelfinal-Play-offs ("Best of five") verloren. Am Sonnabend unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles mit 83:95 (41:48) beim Titelverteidiger und muss nun am Montag (18 Uhr) das erste Play-off-Heimspiel in der Vereinsgeschichte gewinnen, um das frühe Ausscheiden zu verhindern. Bester Hamburger Werfer war T.J. Shorts, der insgesamt 27 Punkte verbuchte. Ergebnisse Play-offs | 22.05.2021 22:32