Stand: 07.07.2021 14:08 Uhr Zweite Liga: Stadtderby FC St. Pauli - HSV am Freitagabend

Das erste Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV der kommenden Zweitligasaison wird am 13. August (18.30 Uhr) im Millerntor-Stadion angepfiffen. Das ergaben die am Mittwoch von der DFL veröffentlichten termingenauen Ansetzungen für die Spieltage drei bis acht. Das Nordderby Werder Bremen - HSV steigt am Sonnabend, den 18. September (20.30 Uhr). Zweitliga-Ansetzungen | 07.07.2021 14:00