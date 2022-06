Stand: 22.06.2022 11:52 Uhr Zweite Liga: HSV und Rostock starten mit zwei Sonntagsspielen

Der Hamburger SV startet mit zwei Sonntagsspielen in die neue Zweitligasaison. Am 17. Juli (13.30 Uhr) geht es für den HSV zum Auftakt zu Eintracht Braunschweig. Eine Woche später kommt Hansa Rostock ins Volksparkstadion. Das geht aus der von der DFL am Mittwoch veröffentlichten zeitgenauen Ansetzung der ersten beiden Spieltage hervor. Rostocks erste Partie gegen Heidenheim ist ebenfalls auf dem Sonntag terminiert. Am Freitag, den 15. Juli (20.30 Uhr) eröffnet Hannover 96 mit dem Auswärtsspiel in Kaiserslautern die Saison. Alle zeitgenauen Ansetzungen | 22.06.2022 11:35