Stand: 17.12.2021 15:13 Uhr Zweite Liga: HSV - Werder am Sonntagmittag

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 22 bis 27 in der Zweiten Liga zeitgenau festgelegt. Dabei tritt der aktuelle Tabellenführer FC St. Pauli am 12. Februar (20.30 Uhr) zum Spitzenspiel beim SSV Jahn Regensburg an. Am 20. Februar (13.30 Uhr) gastiert Hannover 96 zum Nordderby am Millerntor. Stadtrivale Hamburger SV empfängt unter anderem am 27. Februar (13.30 Uhr) Werder Bremen zum Nordderby. Holstein Kiel tritt am 25. Februar (18.30 Uhr) bei Hannover 96 an, ehe es am 11. März (18.30 Uhr) für die Schleswig-Holsteiner zum Ostsee-Derby beim FC Hansa Rostock geht. Die Mecklenburger haben wiederum am 11. Februar (18.30 Uhr) Werder Bremen zu Gast. Alle Ansetzungen | 17.12.2021 15:08