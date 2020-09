Stand: 13.09.2020 14:35 Uhr

Zwei deutsche Gesamtsieg bei Kieler Woche

Zweimal Gold und einmal Bronze - so lautet die starke Kieler-Woche-Bilanz des deutschen Nationalkaders in den olympischen Bootsklassen. Tina Lutz (Holzhausen) und ihre Vorschoterin Susann Beucke (Strande) segelten im 49er-FX zum dritten Kieler-Woche-Titel ihrer Karriere und lösten das Olympia-Ticket. Auch Laser-Weltmeister Philipp Buhl gelang in seiner Wahl-Heimat der Gesamtgewinn. Die dritte Medaille ging an die Lokalmatadoren Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer im Nacra-17-Katamaran. | 13.09.2020 14:34