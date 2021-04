Stand: 04.04.2021 11:02 Uhr Zwei Vereinsrekorde für den VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat beim 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln gleich zwei Vereinsrekorde aufgestellt. Noch nie waren die Niedersachsen zuvor in fünf aufeinanderfolgenden Heimspielen ohne Gegentor geblieben. Und erstmals gelangen dem VfL in einer Saison mindestens 13 Spiele, in denen er keinen gegnerischen Treffer zuließ - dabei ist die Spielzeit noch längst nicht beendet. Diese defensive Stabilität hatten weder die Meistermannschaft von 2009 noch die DFB-Pokalsieger von 2015. | 04.04.2021 11:01