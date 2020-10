Stand: 05.10.2020 15:56 Uhr Zwei Spiele in drei Tagen: Hannovers Handballer im Stress

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss in dieser Woche gleich zwei Spiele in nur drei Tagen bestreiten. Am Dienstagabend treten die «Recken» beim deutschen Meister THW Kiel an. Am Donnerstag kommt dann der HSC 2000 Coburg in die ZAG Arena. Trotz dieser Belastung sagte Hannovers kroatischer Nationalspieler Ivan Martinovic: «Wir sind optimistisch und können es kaum erwarten, gegen Kiel anzutreten.» Denn die Niedersachsen gewannen ihr erstes Saisonspiel gegen GWD Minden mit 26:25. | 05.10.2020 15:54