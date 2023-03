Stand: 09.03.2023 15:45 Uhr Zwei Spiele Sperre für Tobias Schimmelbauer vom HSV Hamburg

Tobias Schimmelbauer vom HSV Hamburg ist für seine Blaue Karte während des Spiels gegen die SG Flensburg-Handewitt von der Spielkommission der Handball-Bundesliga für zwei Begegnungen gesperrt worden. Das teilte der Club des 35-Jährigen am Donnerstag mit. Schimmelbauer wird dem HSVH damit in den Partien gegen den HC Erlangen am 19. März und bei den Rhein-Neckar Löwen am 23. März fehlen. Der Abwehrspezialist hatte nach einem überharten Einsteigen gegen den SG-Spieler Magnus Röd zunächst die Rote und dann die Blaue Karte gesehen.