Stand: 02.08.2021 17:01 Uhr Zwei Spiele Sperre für Osnabrücks Omar Traoré

Omar Traoré steht dem Drittligisten VfL Osnabrück an den kommenden beiden Spieltagen nicht zur Verfügung. Der Verteidiger wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für seine Rote Karte in der Partie beim 1. FC Saarbrücken (2:1) für zwei Spiele gesperrt. Das teilen die Niedersachsen am Montagnachmittag mit. | 02.08.2021 16:59