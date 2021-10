Stand: 25.10.2021 16:05 Uhr Zwei Spiele Sperre für Havelses Jaeschke

Yannik Jaeschke vom Fußball-Drittligisten TSV Havelse ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Der 28 Jahre alte Jaeschke hatte tags zuvor nach einem Foulspiel in der Partie gegen Eintracht Braunschweig (0:4) in der 51. Minute die Rote Karte gesehen. Spieler und Verein stimmten dem Urteil zu. Es ist damit rechtskräftig. | 25.10.2021 16:04