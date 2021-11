Stand: 22.11.2021 16:04 Uhr Zwei Spiele Sperre für Hannovers Börner

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss für zwei Partien ohne Julian Börner auskommen. Der Abwehrspieler war im Heimspiel gegen den SC Paderborn (0:0) in der 67. Minute nach einer Notbremse vom Platz gestellt worden und bekam vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes nun die Sperre aufgebrummt. Der 30-Jährige fehlt den Niedersachsen somit am Sonnabend in Karlsruhe und eine Wioche später im Nordduell gegen den HSV. | 22.11.2021 16:02