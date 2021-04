Stand: 23.04.2021 14:21 Uhr Zwei Spielausfälle für HSV-Handballer

Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg haben ungewollt einige spielfreie Tage vor sich. Nachdem zunächst das für Dienstag geplante Heimspiel beim ASV Hamm-Westfalen abgesagt wurde, steht nun fest, dass auch die Partie am Sonnabend beim TV Hüttenberg nicht stattfinden kann. Aufgrund eines positiven Corona-Tests beim TVH muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Das Team des ASV Hamm-Westfalen befindet sich in Isolation, weil es beim vorherigen Gegner HC Elbflorenz Positiv-Fälle gegeben hatte. | 23.04.2021 14:20