Stand: 31.03.2021 11:25 Uhr Zwei Flensburger Bundesliga-Partien neu angesetzt

Für die SG Flensburg-Handewitt sind zwei Partien in der Handball-Bundesliga neu angesetzt worden. Wie der Tabellenführer am Mittwoch mitteilte, findet das Spiel bei Aufsteiger TuSEM Essen jetzt am 15. April (19 Uhr) statt. Am 18. April (16 Uhr) tritt die SG gegen den Bergischen HC an. | 31.03.2021 11:25