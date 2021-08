Stand: 13.08.2021 17:40 Uhr Zwei Corona-Fälle: Regionalligist FC Oberneuland in Quarantäne

Aufgrund von zwei Corona-Fällen hat das zuständige Gesundheitsamt die Mannschaft des FC Oberneuland aus der Regionalliga Nord in Quarantäne geschickt. Das teilte der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) am Freitag mit. Die für Sonnabend angesetzte Partie der Oberneuländer beim SV Atlas Delmenhorst ist abgesagt, ebenso wie das Heimspiel des FCO am 21. August gegen den VfB Oldenburg. Neue Termine stehen noch nicht fest. | 13.08.2021 17:33