Stand: 24.10.2020 10:39 Uhr Zverev zieht wieder ins Halbfinale von Köln ein

Alexander Zverev ist beim ATP-Doppelpack in Köln noch zwei Siege vom Double entfernt. Der Weltranglistensiebte zog am Freitag durch ein 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 gegen den Franzosen Adrian Mannarino ins Halbfinale ein. Letzte Hürde auf dem Weg ins Finale ist am Sonnabend der hochtalentierte Italiener Jannik Sinner, an dem Zverev zuletzt im Achtelfinale der French Open gescheitert war. Das erste Kölner Tennisturnier in der Vorwoche hatte der Hamburger gewonnen. | 24.10.2020 10:00