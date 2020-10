Stand: 15.10.2020 15:50 Uhr Zverev zieht souverän ins Viertelfinale von Köln ein

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Köln sein Auftaktmatch souverän gewonnen. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg setzte sich bei seinem ersten Einzel-Auftritt in Deutschland seit fast 15 Monaten gegen den Spanier Fernando Verdasco mit 6:4, 6:1 durch. Am Freitag spielt Zverev in der Lanxess-Arena gegen den Qualifkanten Lloyd Harris (Südafrika) um den Einzug ins Halbfinale. Sein Bruder Mischa war am Mittwoch im Achtelfinale gescheitert. | 15.10.2020 15:15