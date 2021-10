Stand: 29.10.2021 19:29 Uhr Zverev zieht in Wien ins Halbfinale ein

Alexander Zverev steht beim Tennisturnier in Wien im Halbfinale. Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg setzte sich am Freitagabend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 6:3 durch. Nach großem Kampf über drei Sätze verwandelte der Weltranglisten-Vierte nach 2:05 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Zverev am Sonnabend (14 Uhr) auf den spanischen Aufsteiger Carlos Alcaraz, der mit 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) gegen den Italiener Matteo Berrettini gewann. | 29.10.2021 19:26