Stand: 01.11.2024 16:00 Uhr Zverev zieht in Paris ins Halbfinale ein

Alexander Zverev hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Paris erreicht. Im Viertelfinale des Hallenmasters schlug der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Hamburger "Angstgegner" Stefanos Tsitsipas nach 100 Minuten mit 7:5, 6:4. Für den Hamburger war es erst der sechste Sieg im 16. Spiel gegen den Griechen, der 27-Jährige nutzte seinen ersten Matchball. Der Weltranglistendritte baute mit dem 64. Sieg in dieser Saison zudem seine persönliche Bestmarke weiter aus. Er trifft nun am Sonnabend im Halbfinale auf Holger Rune (Dänemark) oder den Australier Alex de Minaur. | 01.11.2024 15:58